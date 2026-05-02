El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 2 de mayo de 2026 que amplias regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas inestables durante la jornada, con lluvias moderadas a fuertes y posibilidad de actividad eléctrica aislada. Se espera un aumento de las precipitaciones en buena parte del occidente, centro y sur del país. Estas condiciones mantienen la atención de autoridades y comunidades ante posibles crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos y complicaciones en la movilidad. Para este sábado, la entidad prevé mayores acumulados de lluvia en sectores de la región Pacífica, el sur de la Andina y la Amazonía, donde no se descartan eventos localmente muy fuertes. Sin embargo, los departamentos con precipitaciones más intensas serán: En la región Caribe se esperan lluvias dispersas en el centro y sur de Bolívar, sur de Cesar y suroccidente de Córdoba, mientras que el norte de esa zona tendría menores precipitaciones. Para la Orinoquía, son probables lluvias aisladas a dispersas en Meta, Vichada y sectores cercanos, sin acumulados significativos. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrán condiciones de tiempo seco, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y ciudadanía en general: Debido a la probabilidad de actividad eléctrica aislada en algunas regiones, también se aconseja: