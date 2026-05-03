La carrera presidencial en Colombia sigue mostrando movimientos inesperados a medida que se acercan las elecciones de 2026. Un nuevo sondeo volvió a modificar el tablero político y dejó un dato que genera atención dentro del bloque de derecha. Durante los últimos meses, varios análisis daban por hecho un escenario definido entre ciertos candidatos tradicionales. Sin embargo, una medición reciente mostró cambios en la intención de voto y abrió nuevas hipótesis sobre quiénes podrían llegar al balotaje. En este contexto, la disputa entre figuras del oficialismo y la oposición volvió a instalarse en el centro del debate público. Los resultados no solo impactan a los partidos, sino también a los votantes que todavía no definieron su preferencia. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizada para Cambio, el senador Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con 37,2%. Detrás aparece Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, con 20,4%, una cifra que le permite superar a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, que registra 15,6%. El dato representa un cambio frente a mediciones previas. En marzo, Paloma Valencia tenía una ventaja dentro del espacio de derecha, pero la nueva encuesta muestra que Abelardo de la Espriella gana terreno y se posiciona como posible rival de Iván Cepeda en segunda vuelta. La medición también mostró que el voto en blanco alcanza 8,3%, el mismo porcentaje de personas que todavía no decidieron su voto. Esto sugiere que una parte importante del electorado aún puede modificar el panorama. En los escenarios de segunda vuelta, la encuesta muestra que Iván Cepeda conserva ventaja frente a sus principales competidores. Ante Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico registra 46,4%, mientras que el abogado alcanza 37,9%. Frente a Paloma Valencia, Cepeda obtiene 44% y la senadora 40%, un resultado más ajustado. Estos números reflejan que, aunque Iván Cepeda continúa liderando, la competencia dentro del sector opositor sigue abierta y podría redefinirse conforme avance la campaña. La encuesta fue realizada sobre 2.157 entrevistas presenciales en 56 municipios de Colombia, con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados permiten observar tendencias, aunque no representan un resultado definitivo para la elección presidencial.