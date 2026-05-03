El calendario laboral en Colombia sumará un nuevo día de descanso obligatorio en mayo, luego de que se confirmara el traslado del Día de la Ascensión al lunes 18. Esta decisión, respaldada por la legislación vigente, permitirá a millones de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, generando impacto en sectores como el comercio, el turismo y los servicios. La medida no es nueva, pero cada año cobra relevancia por su efecto directo en la organización del trabajo y el descanso. En 2026, aunque la celebración religiosa ocurre días antes, el festivo se correrá al lunes para garantizar el tradicional “puente”. En Colombia, varios festivos religiosos no se celebran en su fecha exacta. Esto se debe a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertas conmemoraciones al lunes siguiente con el fin de fomentar el descanso y dinamizar la economía. Para el caso del Día de la Ascensión, aunque su conmemoración litúrgica ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección, el descanso obligatorio se mueve al lunes más cercano. En 2026, esto significa que el festivo se disfrutará el lunes 18 de mayo. El Día de la Ascensión es una de las solemnidades más importantes dentro del calendario cristiano. Conmemora el momento en que Jesús asciende al cielo en presencia de sus discípulos, según los relatos del Nuevo Testamento. Este evento tiene un significado profundo para la fe católica, ya que representa la glorificación de Cristo y su unión con Dios Padre. Además, forma parte de los momentos clave de la vida de Jesús, junto con la resurrección, la crucifixión y la venida del Espíritu Santo. Más allá de su dimensión religiosa, en Colombia esta fecha también tiene un valor institucional al estar incluida dentro del calendario oficial de días festivos. El festivo del Día de la Ascensión aplica para la gran mayoría de trabajadores en el país, incluyendo: Para quienes no deban trabajar ese día, el descanso es remunerado, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. En caso de que un empleado preste sus servicios durante el lunes festivo, la ley colombiana establece que debe recibir un pago adicional. Este recargo corresponde al trabajo en día festivo y aplica salvo en esquemas especiales de turnos previamente autorizados. Esto busca compensar la disponibilidad laboral en una jornada que, por norma general, está destinada al descanso.