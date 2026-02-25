Colombia enfrenta una de las semanas más lluviosas del año debido a la llegada de un nuevo frente frío que, en interacción con otros sistemas atmosféricos, está generando fuertes precipitaciones, incremento del oleaje en el mar Caribe y un descenso marcado de temperaturas en varias ciudades. El fenómeno tendrá mayor incidencia este 25 de febrero, con especial atención en la región Caribe, la zona Andina y sectores del Pacífico. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la inestabilidad climática se debe a la interacción del frente frío con la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, lo que ha potenciado lluvias intensas, nubosidad densa y ráfagas de viento superiores a lo habitual para esta época. Las alertas se concentran principalmente en: En estas zonas se mantiene vigilancia por posibles deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en vías secundarias. El fenómeno no actúa de manera aislada. Su interacción con sistemas atmosféricos activos en el trópico ha generado una combinación que incrementa la humedad disponible en la atmósfera. Según reportes técnicos, el frente frío está fortaleciendo los vientos sobre el mar Caribe colombiano, especialmente en el sector occidental y centro del litoral. Esto no solo aumenta el oleaje, sino que favorece tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes en zonas costeras y en el golfo de Urabá. La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió sobre condiciones de mar de leva hasta el 26 de febrero, lo que podría afectar actividades náuticas y turísticas en el archipiélago. En Bogotá se prevén lluvias, principalmente en horas de la tarde y noche, con mayor intensidad en sectores del norte y occidente de la capital. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y 20 °C, lo que ha generado sensación térmica más baja de lo habitual. En Medellín, Cali y Bucaramanga también se esperan precipitaciones intermitentes, con episodios más fuertes durante las tardes. En ciudades del Caribe como Barranquilla y Cartagena, aunque el miércoles podría presentarse una leve disminución de lluvias, el ambiente seguirá inestable. El periodo más crítico está proyectado hasta este 25 de febrero, aunque la nubosidad y las precipitaciones podrían mantenerse de forma dispersa hacia el final de la semana.