"Si a Messi lo critican...": Coti de Gran Hermano se comparó con el capitán de la Selección Argentina y generó polémica en las redes

A dos semanas de ser eliminada de Gran Hermano, Coti dejó en claro sus opiniones acerca del juego de sus ex compañeros y manifestó la intención de reingresar al reality. Sin embargo, esta vez, realizó un polémico comentario en las redes sociales y los fanáticos no la perdonaron: "Si a Messi lo critican...".



La salida de Constanza Romero fue una de las más cuestionadas desde que comenzó el reality. La votación quedó dividida entre quienes ya no querían verla más dentro de GH 2022 y los que la consideraban la jugadora más fuerte de la competencia.

No obstante, no llegó a imponerse sobre Ariel Ansaldo, el nuevo participante que ingresó por medio del repechaje, y se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano. Aun así, sigue aprovechando los minutos en televisión para hacer fuerte su personaje y distanciarse de aquellos integrantes con los que no tuvo relación, como es el caso de Alfa.

En esta ocasión, la polémica no la generó delante de las cámaras, sino por una insólita comparación a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué dijo Coti?

La insólita comparación de Coti de Gran Hermano con Lionel Messi



El juego de la correntina dejó traiciones, estrategias y caprichos dentro de la casa, que todavía son tema de conversación en los debates de Gran Hermano. Sin embargo, realizó un polémico comentario acerca del capitán de la Selección Argentina y fue fuertemente repudiada en las redes.

"Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?", publicó el sábado por la tarde. Sin embargo, la joven no se esperaba la negativa reacción de los usuarios cuestionando su paralelismo con el 10: "Es un montón compararse con Messi, nena".



A pesar de la ola de críticas, hubo varios usuarios que aprovecharon la oportunidad para manifestar su acompañamiento a la ex GH 2022 y aclararon su comentario: "Traducción para la gente sin comprensión: Si hasta a Messi que es un Dios, que nos dio todo, hay gente que lo critica. Como no me van a criticar a mí, que estoy lejos de ser Messi".

¿Coti vuelve a la casa de Gran Hermano?



Luego del repechaje, cinco participantes se incorporaron a la casa de Gran Hermano: Ariel y Camila, dos nuevos "hermanitos" que ya habían superado el casting, y Daniela, Agustín y la Tora, quienes fueron eliminados y regresaron por el voto del público. En este marco, Coti Romero todavía mantiene las esperanzas de volver.



"Me gustaría que ella siga afuera, pero me dijo que los productores le dijeron que hay grandes posibilidades de que vuelva, no esta semana, sino la próxima", anticipó su papá, Javier Romero, en una entrevista con la emisora correntina Radio Sudamericana.



Lo cierto es que el regreso de la joven de 20 años solo podría darse si alguno de sus ex compañeros decide abandonar el realiy o es expulsado.