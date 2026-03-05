Neuquén celebra este mes la Vendimia 2026 con una serie de eventos en todas las regiones de la provincia que arrancan el 7 y terminan el 28 de marzo con un torneo de polo y la Copa Vendimia. El gobernador Rolando Figueroa participó este martes de la presentación del calendario de los festejos que son organizados por las bodegas locales y que a partir de la actual gestión tienen el apoyo clave del Estado Provincial. “La vendimia no es solo una celebración de la cosecha”, explicó Figueroa. Y agregó: “Necesitamos la ayuda de todos y tenemos que hacer mucha sinergia. Sin lugar a dudas, el Estado faltaba, era una pata que faltaba en esta promoción”. El gobernador neuquino afirmó que este nuevo esquema fortalece la competitividad del destino, estimula el crecimiento de los emprendimientos nuevos y consolida al sector vitivinícola como un componente clave de la diversificación económica provincial. “Tenemos que generar un ecosistema que nos permita potenciar nuestra gastronomía, nuestra producción y nuestros vinos”, continuó, y agregó que Neuquén tiene la oportunidad de mostrar que “no somos solo gas y petróleo, que tenemos muchísima riqueza y muchísimo para mostrar”. La Vendimia 2026 contempla siete acciones distribuidas en las regiones Alto Neuquén, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia: