La bikini clásica podría dejar de verse durante la moda de verano 2026, dado que existe una nueva tendencia que imponen las modelos y cantantes y que arrasa en la industria de indumentaria femenina.

Estrellas como Dua Lipa, Bella Hadid o Kylie Jenner imponen esta moda a través de sus redes sociales. Justamente, el truco está en la combinación de dos prendas y cada vez se verá más seguido en las playas, piletas y redes sociales.

Murió la bikini simple: la nueva tendencia que es furor este verano y la reemplaza para siempre. Foto: Instagram

¿En qué consiste la tendencia de bikinis dobles?

Conocida como bikini layering, la clave está en superponer piezas: un top triangular sobre un corpiño deportivo, una bombacha colaless con otra de tiro alto, o mezclas de texturas como lycra lisa con metálica, brillos, crochet o mesh para transparencias sutiles. Los contrastes son el alma de esta moda:

Colores : pasteles con neón, nudes con animal print, metalizados con tonos vibrantes.

Estampas : flores, rayas, geométricos o animal print sobre bases lisas para un impacto visual inmediato.

Efectos: volumen extra, recortes geométricos para push-up natural y estilizado de la figura.

¿Cómo sumarse a la tendencia de la bikini layering?

Lo importante de la bikini layering es que ofrece infinitas combinaciones y diseños que cada uno puede personalizar con el guardarropa disponible. De esta manera, deben seguir algunos tips para sobresalir con esta técnica:

Elegir bases lisas y superpone con estampas vibrantes.

Jugar con texturas : brillo sobre mate, crochet sobre lycra.

Mezclar siluetas : microtop para estructura junto a bombacha amplia para estilizar.

Accesorios: pareos, camisas transparentes o collares para completar el look playero.

Famosas que adoptaron esta tendencia

Las estrellas fueron las primeras que se sumaron a la tendencia de la bikini superpuesta, siendo furor en Instagram y TikTok: