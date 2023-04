Mirtha Legrand será operada y aplaza su regreso a la televisión

Mirtha Legrand informó esta mañana que será operada la próxima semana en el Sanatorio Mater Dei . La conductora, que está de receso de su histórico programa de almuerzos y en medio de negociaciones para regresar a la televisión, indicó que se someterá a una "intervención ambulatoria".

En octubre de 2021 había sido intervenida en el mismo sanatorio donde le colocaron dos stents. En aquel entonces fue internada en la unidad coronaria de la clínica tras sentirse mal una noche y por recomendación de su médico personal.

La noticia fue dada a conocer por Socios del Espectáculo (El Trece) y su entornó confirmó que la diva de los almuerzos se encuentra en "perfecto estado de salud".

La salud de Mirtha Legrand Hoy

La última aparición pública de "la Chiqui" fue el martes cuando asistió a la gala anual de la Asociación Conciencia en el marco de los 40 años de Democracia argentina. En el evento, la conductora, de 96 años, fue consultada sobre su regreso a la televisión. "En eso estamos", respondió a la prensa.

En un comunicado que difundió este mediodía explicó los motivos de la cirugía para llevar calma a sus seguidores.

Banco Provincia extendió el plazo para comprar con 24 cuotas sin interés: ¿quiénes pueden acceder

¿De qué operan a Mirtha Legrand?

"¡Hola! Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida , decido junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco", inicia el texto difundido en redes sociales.

La "Chiqui" además subrayó que era "algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo" .

"Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene", informó.

"Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión ", sumó.

El comunicado que Mirtha Legrand difundió este mediodía en sus redes sociales. (Twitter @mirthalegrand)

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

En su última aparición pública, la abuela de Juana y Nacho Viale omitió dar más detalles de su vuelta a la pantalla chica. La última temporada de su icónico programa se emitió por El Trece.

De todas maneras, aseguró que aún el acuerdo "no está cerrado". Además, reveló que no está al tanto de la negociación económica con Adrián Suar y que ella no sabe nada que su nieto no se lo "comunique".