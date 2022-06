Los bajos precios ofrecen un momento ideal para comprar obras de arte en la Argentina

Hoy nadie se salva, el mundo económico está en un momento de gran crisis y el que no lo sienta así, mejor que cambie de canal. No alcanza con ser optimista, la cruda realidad nos marca un presente duro y un futuro incierto.

Curiosamente, en Europa y en Estados Unidos ya tienen arraigado el concepto de invertir en arte como refugio de valor y cada vez que hay una depresión económica, los precios del arte suben. Este año ya es un 33% la valorización promedio del mercado.

La semana pasada se vendieron en París 120 millones de dólares por 1229 objetos que tenía la colección de Hubert de Givenchy, superando en mucho las estimaciones y es la colección récord en ventas de la historia de Francia. La obra más valiosa fue la esbelta figura de mujer en bronce, sin brazos ni cabeza, que pertenece a la primera época de Alberto Giacometti y ¡trepó a 28,5 millones de dólares! Otra igual podemos disfrutarla en Venecia, en el jardín de Peggy Guggenheim.

Obra de Giacometti, ex colección Hubert de Givenchy, vendida en 28,5 millones

Europa crece en inflación, en gran parte por los precios de la energía y los commodities de alimentos que sufren por la injusta agresión rusa a Ucrania. El euro se devalúa, las bolsas caen y como si esto fuera poco: esperan recesión.

En Japón han tenido algún terremoto y el COVID aún circula. Toyota, que es el mayor fabricante de autos del mundo, no puede cumplir los pedidos y al país le entran menos divisas. En China también hay áreas restringidas por la pandemia y se duda del crecimiento de su economía y los mayores costos.

Estados Unidos está con una inflación del 8,6% anual, el índice bursátil está por el suelo, los ultra millonarios como Bill Gates y Warren Buffet le han dado partida de defunción a las criptomonedas que han bajado ya 75%.

Y en América del Sur las elecciones las ganan las izquierdas. que juran serán capitalistas para ganar votos y luego se olvidan y son los mejores en poner cepos.

En Argentina, el 10% de la población viaja a destinos turísticos por un fin de semana largo, el Banco Central fija como tasa de interés un 53% y la inflación supera el 60%... El dólar sube un 5% en 6 meses y los precios un 35%.

¿Qué hacer? Se pregunta la gente y deciden salir a gastar los pesos frenéticamente comprando televisores. Tratan de comprar autos y deben esperar meses para que se los entreguen o bien pagar un sobreprecio.

Stephen Koekkoek "Veleros en sol de mayo", 1925

Modestamente no soy un economista, pero esto lo he vivido y mi solución fue comprar arte argentino y no me fue nada mal. Hoy está a precios bajísimos y algunas galerías te dan cuotas en pesos y sin interés. Sólo 2000 personas compran arte en Argentina y en USA son 12 millones, por ello sus precios son 20 veces mayores que los nuestros.

Tenemos arte del primer mundo con precios del tercer mundo. Proteja su capital, compre arte y disfrútelo, es un cómodo sillón para contemplar la vida...