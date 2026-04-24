Este viernes, 24 de abril de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1684 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0%. La cotización Euro-dólar cayó -0.47% en la última semana y -0.15% en el último año, indicando una leve tendencia bajista y estabilidad relativa. Hoy, la cotización del dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha experimentado un aumento respecto a los días anteriores. Esto se traduce en un mayor valor de la moneda, lo que puede indicar un mayor interés de los inversores en esta divisa. La estabilidad de la economía podría estar influyendo en este ascenso, permitiendo que el dólar gane terreno frente a otras monedas. Sin embargo, es importante seguir observando el comportamiento del mercado en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.94%, es menor que la volatilidad anual de 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.