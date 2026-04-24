El dólar cotiza a 17.42 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 24 de abril de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.45 pesos y un mínimo de 17.4 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.49%, mientras que en el último año retrocedió 9.53%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente. En los últimos 10 días la cotización mostró sesgo alcista: tras dos jornadas de descenso, encadenó tres subidas, tuvo una breve corrección, volvió a subir tres días y cerró a la baja, con saldo positivo pese al retroceso final. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.54%, que es menor al 8.74% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un valor superior al de los días anteriores. Esto indica que, en comparación con los días pasados, los incrementos en la cotización son evidentes. En los últimos días, los movimientos del Dólar han sido constantes, sugiriendo un impulso favorable para la moneda. Esto podría reflejar una mejora en la confianza del mercado o una mayor demanda de la divisa. El análisis de esta tendencia muestra un crecimiento sostenido que podría impactar las decisiones económicas en el corto plazo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.