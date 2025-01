Lollapalooza 2025: los artistas internacionales que se sumaron a los shows

El Lollapalooza celebrará su décima edición en Argentina y contará con la presencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales en el line-up, como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Tan Biónica, entre otros.

Asimismo, el histórico festival lanzó en paralelo una cartelera de sideshows para que los fanáticos puedan disfrutar de espectáculos íntimos y aprovechar una semana completa de música.

En esta oportunidad, se sumó la reconocida banda indie Parcels, con un show el 19 de marzo en el C Art Media, y la revelación pop estadounidense Benson Boone, el 24 de marzo en el Teatro Vorterix.

Lollapalooza sumó a Parcels y Benson Boone al sideshow: dónde y cuándo comprar las entradas



Parcels y Benson Boone se incorporaron a la cartelera de sideshows y acompañarán a Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche .

Las entradas para estos espectáculos se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del 22 de enero o en la venta general el 23 de enero.

En ambos casos, los tickets saldrán a la venta a partir de las 10 a.m, a través de la página oficial de All Access.

Side shows del Lollapalooza 2025.

Cartelera de sideshows del Lollapalooza 2025

PRE LOLLA:

Miércoles 19 de marzo, Parcels - C Art Media.

Jueves 20 de marzo, Foster the People - C Art Media.

Jueves 20 de marzo, The Marías - Teatro Vorterix.

POST LOLLA:

Lunes 24 de marzo, Fontaines D.C. - Niceto Club

Lunes 24 de marzo, Girl in Red - C Art Media

Martes 25 de marzo, JPEGMAFIA - Niceto Club

Jueves 27 de marzo, Nathy Peluso - Plaza de la Música

Viernes 28 de marzo, Marina Reche - Teatro Vorterix

Lollapalooza 2025: dónde comprar las entradas y a qué precio



Las entradas se podrán adquirir a través de la página oficial de All Access y contará con una promoción exclusiva de 6 cuotas sin interés con la Tarjeta Santander American Express.

Tras conocerse la grilla completa, se abrió la instancia de preventa 4 para ser parte de una de las fiestas musicales más importantes del país.

Precios de las entradas para el Lollapalooza 2025