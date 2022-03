Guns N' Roses en Argentina 2022: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas

Guns N´ Roses, una de las bandas de rock preferida por varias generaciones de argentinos regresa una vez más al país.

El grupo se iba a presentar en Lollapalooza Argentina 2020, pero no pudo ser debido a la suspensión del festival obligada por la pandemia , así que este regreso también forma parte de la concreción de esa visita.

Producido por DF Entertainment, Mercury y Ake Music, la banda tocará el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate. De esta manera, Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisarán nuevamente el Monumental en el marco de "South American Tour 2022", que es la continuación de su gira "Not in This Lifetime Tour" , el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento.

Los tickets se venderán en instancia de preventa, a partir del jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía a través de All Access. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo.