Encuesta de Gran Hermano: quién se va hoy en la gala de eliminación

Este domingo se llevará adelante una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2024, donde uno de los cinco participantes nominados deberá abandonar la casa más famosa del país. ¿Quién se va según las encuestas?

Tras la sorpresiva eliminación de Catalina Gorstidi y la salida voluntaria de Carla Stefano, el grupo de las "Furiosas" llegó a su fin y la casa debió reformularse. En este marco, cada uno de los "hermanitos" emitió su voto en el confesionario y conformó una nueva placa.

Los nominados está semana son Florencia, Emmanuel, Agostina, Joel y Lucía (quien quedó directamente en placa por atender el teléfono rojo). En tanto, el Chino se bajó de la gala, luego de que su compañero y líder semanal, Lisandro, lo salvará.

¿Quién se va hoy de Gran Hermano, según la encuesta?



A través de su cuenta de X (Ex Twitter), el periodista e influencer, Federico Bongiorno, realizó una encuesta para ver cuál de los participantes abandonará la casa este domingo.

En una primera publicación, midió a Agostina, Emmanuel y Florencia. Allí, Emmanuel fue el más votado con un 55,4%, por sobre Florencia con un 23,4% y la policía con un 17,5%. Mientras que solo un 3,7% votó la opción de "otros".

En tanto, en el siguiente tweet, Joel obtuvo solo un 6,9% y Lucía un 7,4%. El 85,8% de los participantes optó por alguno de los primeros tres concursantes.

¿Quién entró como nueva participante en Gran Hermano?



Tras la salida de la "Chula" (Carla), Virginia ingresó a la casa de Gran Hermano como la nueva participante. Ella es de La Plata y trabaja como humorista.

" Estoy re contenta, los chicos me dieron un recibimiento hermoso. Estoy feliz, vamos a ver cómo sigue. No tenía miedo, sino intriga, me imaginé mil cosas ", expresó la participante en el confesionario.