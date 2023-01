Encuentra el helado oculto en menos de 15 segundos, ¿puedes resolver este reto visual?

Los desafíos visuales son excelentes para mejorar la concentración a través de un tiempo limitado. En términos generales, muchas veces nos negamos a hacer los esfuerzos necesarios para tratar de descifrar este tipo de acertijos virales.

Internet está lleno de múltiples desafíos virales de este tipo que destinados a mejorar la capacidad de concentración y la facultad cognitiva. Pero también, dado que estos juegos son divertidos, te aseguramos que vas a pasarla bien y liberaras todo el estrés acumulado.

Paritarias: qué trabajadores tendrán bonos y aumentos de sueldo en febrero

¿Por qué los bancos centrales están comprando cantidades "colosales" de oro?

¡Un reto visual como nos gustan!

Este tipo de acertijos visuales están siendo furor en las redes sociales. Por eso, hoy, te invitamos a encontrar el helado escondido en el picnic familiar que se ve en la siguiente imagen. ¿Tendrás éxito en este desafío? sólo tienes 15 segundos para resolverlo ¡A jugar!

Solución al desafío de hoy

¡Eso es todo, el reloj está encendido! Si después de 15 segundos no lograste encontrar el helado en la imagen, ¡entonces está perdido! ¿Una pista? Te recomendamos enfocar toda tu atención en el lado derecho. Si puede mirar de manera cuidadosa, encontrarás el helado ubicado cerca de las tostadas.

La serie de Netflix que es furor: tiene sólo 8 capítulos y te atrapa desde el primer minuto

El café de especialidad que tiene los mejores fosforitos y se convirtió en la "joyita" de CABA

Si no lo encontraste, no te preocupes, porque no eres el único. La próxima vez, tendrás que redoblar tu atención para tratar de descifrar este tipo de acertijos. Hay que decir que pocas personas tienen éxito, si eres una de ellas, solo podemos ofrecerte nuestras más sinceras felicitaciones.