El cultivo del palta desde su propia semilla volvió a ganar popularidad gracias a un sistema que usa solo agua y tres palillos. Este truco es uno de los más recomendados para quienes se inician en jardinería, porque permite ver paso a paso cómo nace la planta sin necesidad de enterrarla desde el principio.

Al usar un vaso de vidrio transparente, el proceso se vuelve casi “didáctico”: el hueso se abre, la raíz baja y el brote sube. Todo ocurre a la vista, lo que hace que el método sea simple, económico y motivador.

La semilla de la palta: por qué no todos germinan

Antes de empezar, el estado del carozo es clave. No todos reaccionan igual. La madurez del fruto, el tipo de aguacate y el tiempo que pasa desde que se retira de la fruta influyen en el éxito del cultivo.

Aunque la semilla tiene muchas reservas internas, también pierde humedad con rapidez y sufre cuando hay cambios bruscos de temperatura. Esto explica por qué algunos no llegan a abrirse o se secan antes de sacar la raíz.

¿Cómo plantar un árbol de palta para que de frutos, paso a paso?

Para que el proceso funcione, se siguen tres acciones simples:

1. Lavarlo sin pelarlo del todo

Retirá los restos de pulpa, pero dejá la capa fina que lo envuelve. Esa piel natural protege al embrión y ayuda a conservar la humedad.

2. Usar un vaso de vidrio y tres palillos

Los palillos se colocan como soporte para suspender la semilla. El extremo más ancho debe quedar hacia abajo y tocar el agua. La parte superior queda en el aire.

El método casero para cultivar un árbol de palta y lograr que dé frutos sin esperar años Fuente: Shutterstock Rafaqat _khan

3. Asegurar luz suave, agua limpia y temperatura estable

La luz debe ser indirecta. El agua se cambia cada pocos días para evitar hongos. El ambiente no debe estar muy frío ni muy caluroso.

Con estas condiciones, el hueso suele mostrar una pequeña grieta en la parte inferior. Después aparece la raíz y, más tarde, el brote superior.

¿Cuándo pasar el brote a una maceta?

Cuando el brote alcanza entre 10 y 15 centímetros y ya abrió sus primeras hojas, es momento de llevarlo a tierra. En esa etapa, el tallo tiene fuerza y la raíz resiste mejor el cambio.

Para el trasplante se recomienda:

Una maceta con buen drenaje

Sustrato aireado y ligero

Riego moderado sin encharcar

Luz indirecta o semisombra

Consejos extra para un crecimiento sano

El agua filtrada o reposada ayuda a evitar exceso de cloro.

El sol directo puede quemar el brote en las primeras semanas.

Girar el vaso cada tanto hace que el brote crezca parejo.

Si el agua se enturbia, se cambia para prevenir hongos.

Aunque cultivar la palta desde su semilla no garantiza que la planta dé frutos, sí ofrece una experiencia relajada y gratificante. Ver cómo el hueso se abre, cómo baja la raíz y cómo nace el brote es uno de los atractivos principales del método, que ya suma miles de seguidores en redes.