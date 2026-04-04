El guayabo es uno de los árboles frutales más queridos en Colombia, no solo por la exquisitez de sus guayabas. Su tamaño moderado, su copa frondosa y el aroma dulce que emanan sus flores lo han posicionado como la opción ideal para aquellos que desean contar con un árbol atractivo, funcional y adecuado para espacios limitados. En ciudades como Medellín, Bucaramanga o Cali, un número creciente de familias elige cultivarlo en sus patios o terrazas. El guayabo es un árbol tropical originario de América Latina, que se encuentra comúnmente en los climas cálidos y templados de Colombia. Su denominación científica es Psidium guajava y forma parte de la familia de las mirtáceas. Adicionalmente, es un árbol que no levanta el piso ni daña las raíces de las construcciones, lo que lo distingue de especies más grandes como el mango o el aguacate. Su crecimiento es armónico y su tronco se mantiene firme, sin invadir el entorno. A pesar de que muchos lo asocian con las fincas o zonas rurales, la realidad es que su tamaño controlado lo convierte en ideal para jardines urbanos o patios pequeños, ya que rara vez supera los 4 o 5 metros de altura. El guayabo se caracteriza por su floración constante durante el verano, que inunda el entorno con un aroma dulce y fresco. Sus flores de tonalidad blanca atraen a abejas y mariposas, transformando cualquier patio en un pequeño paraíso natural. Otro de sus atributos destacados es la sombra ligera y agradable que proporciona. No se trata de un árbol denso que impida la entrada de luz, sino que ofrece un balance ideal entre claridad y frescura. Además, sus frutos, las guayabas, pueden ser recolectados en múltiples ocasiones a lo largo del año y son una fuente natural de vitamina C y antioxidantes, muy apreciadas en la dieta colombiana. Su cuidado es sencillo: requiere únicamente un riego moderado, adecuada exposición solar y una poda ligera para conservar su forma. Por esta razón, se ha convertido en una opción popular tanto en áreas rurales como en barrios residenciales. En Colombia, se pueden encontrar diversas variedades de guayaba, cada una con características únicas: Todas estas variedades comparten una notable ventaja: se adaptan con facilidad a diferentes tipos de suelo y no requieren un mantenimiento complicado, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan un árbol frutal que sea fácil de cuidar y estéticamente agradable.