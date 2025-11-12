La primavera está en su punto máximo y las calles están llenas de color con los árboles que engalanan las veredas y portales. Tonos morados, naranjas, rosas, rojos y blancos le dan una sensación de calidez al entorno.
Los días de frío van quedando atrás, mientras las personas se preparan para la llegada del calor y se empieza a sentir la cercanía del verano.
Esta época es perfecta para aprovechar las temperaturas más altas y, con algunos trucos, tener un balcón, terraza o jardín florido.
Geranios: cómo lograr que florezcan
Los geranios son plantas resistentes, fáciles de cuidar y con flores coloridas que llenan de alegría balcones, terrazas y patios.
Pero, aunque soportan suelos pobres, cuando llega la primavera su necesidad de nutrientes aumenta. Es por eso que resulta crucial brindarle un cuidado adecuado.
El método casero lograr que los geranios estallen de flores
Existe un método casero, con un desecho que está presente en muchos hogares, y que es altamente efectivo para proporcionarles a los geranios todos los nutrientes que necesita.
Se trata de la cáscara de banana. Su riqueza en potasio (K) hace que los geranios tengan flores más grandes y duraderas. Este elemento mejora la circulación de agua y azúcares dentro de la planta, favoreciendo la apertura de nuevos capullos y el colorido de los pétalos.
Cómo aplicar el abono casero de la cáscara de banana en los geranios
Es importante tener en cuenta las indicaciones para poder ejecutar este procedimiento sin provocar ningún impacto negativo en la planta.
Paso a paso, cómo usar la cáscara de banana:
- Hay que hervir las cáscaras de banana en agua y dejar enfriar.
- Usar ese líquido para regar una vez cada dos semanas.
- Se garantiza que la planta reciba un refuerzo inmediato, y el sustrato se enriquece de forma progresiva.
- Tip: si queda muy concentrada la mezcla, se la puede diluir en más agua al momento de regar.