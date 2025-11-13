El ficus es una de las especies más populares en decoración por su elegancia y resistencia. Sin embargo, lograr que florezca no siempre es sencillo.

En este contexto, las soluciones caseras se presentan como la mejor alternativa para cuidar las plantas sin recurrir a productos químicos agresivos. Los fertilizantes orgánicos no solo son económicos, sino que aportan nutrientes esenciales para que las plantas crezcan fuertes y logren florecer.

Ficus: cómo lograr que florezca

El ficus pertenece a la familia Moraceae y se adapta muy bien a interiores y exteriores. Sus hojas verdes y brillantes aportan frescura y purifican el aire, pero para que florezca necesita nutrientes específicos que ayudan a fortalecer la planta, mejorar la formación de brotes y favorecer la producción de flores.

Freepik

El método casero para que el ficus crezca sano y florezca

Para que el ficus de flores, se puede preparar un fertilizante natural con ingredientes que seguro se tienen en casa. Esta mezcla no solo aporta nutrientes, sino que también mejora la estructura del suelo y su capacidad de retener agua.

Los tres componentes clave son:

Cáscaras de plátano : ricas en : ricas en potasio , esenciales para el desarrollo de flores y frutos.

Posos de café : aportan nitrógeno y mejoran el drenaje del suelo.

Cáscaras de huevo trituradas: fuente de : fuente de calcio , que fortalece la planta y previene plagas como caracoles y babosas.

Para preparar este fertilizante necesitas cáscaras de huevo, de banana y un poco de borra de café (Foto: TikTok)

¿Cómo preparar el fertilizante casero?

Preparar el abono es muy sencillo. Tan solo se deben seguir los siguientes pasos:

Mezclar las cáscaras de plátano con los posos de café y las cáscaras de huevo limpias y secas.

Triturar bien los ingredientes. Cuanto más pequeños los trozos, más rápido se descomponen.

Licuar con un poco de agua hasta obtener una pasta homogénea.

Colocar la mezcla alrededor de la base del ficus, evitando el contacto directo con el tronco.

Aplicar cada 15 días para mantener el aporte de nutrientes.

Este abono casero no solo acelera la floración, sino que también recicla residuos orgánicos, convirtiéndolos en alimento para tus plantas.