Nick Adams, el influencer conservador que hizo del bistec y la provocación una marca personal, llegó a Malta con una misión inesperada: hablar en nombre de Washington ante la industria global del turismo.

El australiano de nacimiento será una de las voces de la administración de Donald Trump en la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). La cita se celebra del 7 al 9 de octubre en la capital maltesa.

El WTTC lo presenta como el primer ministro de Turismo de Estados Unidos. Su título oficial es más largo: enviado presidencial especial para el Turismo, el Excepcionalismo y los Valores Estadounidenses. La Casa Blanca creó el puesto en marzo y lo ubicó bajo el Departamento de Estado.

Según se informó, el cargo lo vincula con los 250 años del país y los Juegos Olímpicos de 2028. Adams, que anunció su designación en X, prometió actuar como “embajador de marca” de Estados Unidos y llevar al mundo el mensaje de su excelencia.

Nacido como Nicholas Adamopoulos, Adams empezó joven en la política. En 2004 fue elegido concejal de Ashfield y un año después se convirtió, según la prensa, en el vicealcalde más joven de Australia. Renunció en 2012, emigró a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía en 2021.

The New York Times lo retrató como un influencer de personalidad “macho alfa”, famoso por sus alusiones al bistec y a la cadena Hooters. El perfil lo ubica en la “manósfera”, un ecosistema digital sobre la masculinidad que ganó audiencia entre algunos hombres jóvenes.

Nacido en Australia, Adams emigró a Estados Unidos en 2012 y obtuvo la ciudadanía en 2021. Facebook (@nickadamsinamerica)

Los medios subrayan que carece de experiencia diplomática. Pero cuenta con un respaldo fuerte del círculo cercano de Trump.

El camino que no fue a Malasia

Trump ya lo había elegido antes para otro destino. En julio de 2025 anunció a Adams como candidato a embajador en Malasia, un país de mayoría musulmana donde sus críticas al islam provocaron protestas.

La nominación no prosperó. Según los medios estadounidenses, el Senado devolvió el pliego sin votarlo en enero y el presidente no volvió a presentarlo. En febrero, una fuente diplomática estadounidense confirmó a The Straits Times, bajo anonimato, que Adams había dejado de ser el candidato.

El mensaje que trae a Malta

En La Valeta, Adams pondrá el foco en la cooperación internacional. “El turismo es diplomacia con maleta”, dijo al anticipar su participación, según el comunicado del WTTC. Afirmó que le enorgullece llevar la voz de Estados Unidos y ayudar a liderar las alianzas de la próxima década.

“El turismo es diplomacia con maleta”, dijo Adams al anticipar su participación, según el comunicado del WTTC Facebook (@nickadamsinamerica)

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC , celebró su llegada más allá de las controversias que lo tuvieron como protagonista. Para ella, la perspectiva de Adams aportará un valor enorme a la conversación global.

Bajo el lema FUTU[RE]SET (shaping the future of travel & tourism), que propone repensar el negocio frente a la IA y la geopolítica, la cumbre reunirá a más de 1000 delegados de más de 100 países, incluídos unos 200 CEO y altos ejecutivos. Entre los oradores figura el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Se espera además al ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La agenda abarca liderazgo, competitividad, inversión, tecnología, conectividad y colaboración público-privada. El programa gira en torno a las ocho prioridades estratégicas del WTTC, como la seguridad y fluidez de los viajes, la gestión de destinos y la sostenibilidad.

El organismo proyecta que el turismo aporte este año u$s 12 billones a la economía mundial y sostenga 376 millones de empleos. Para Malta, el anfitrión, estima unos u$s 4900 millones, cerca del 16,9% del PBI.