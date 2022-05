Coldplay en Argentina suma una nueva fecha y lanza la venta de entradas: precios, ubicaciones y cómo saltear la fila virtual

Coldplay anunció este lunes su quinta fecha de presentación en el Estadio de River Plate , tras agotar en tan sólo 7 horas las más de 200.000 entradas para sus primeros cuatro shows en Argentina.

La banda británica integrada por Chris Martin, Guy Berryman, Phill Harvey, Jon Buckland y Will Champion , actuará el 1 de noviembre como parte de su gira "Music Of The Spheres World Tour" , la más exitosa a nivel global, con más de 3,2 millones de tickets vendidos.

"Será la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música, a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida" , destacó la productora DC Entertainment en redes sociales.



¡SABEMOS QUE LO ESTABAS ESPERANDO!



SE VIENE QUINTO SHOW DE LA GIRA DE @Coldplay #MusicOfTheSpheres %uD83E%uDE90



NUEVA FECHA:

%uD83D%uDDD3 1 DE NOVIEMBRE

%uD83D%uDCCDEstadio River Plate



Entradas a la venta a partir de mañana martes 24 de mayo 10 AM a través de https://t.co/9iB9sfq0LK pic.twitter.com/2Kk7GWDdmQ May 23, 2022

El regreso de Coldplay a la Argentina , se enmarca también en el lanzamiento de "Music Of The Spheres" , el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción My Universe , el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS .

Los tickets para ver la quinta presentación de Coldplay en Argentina en el Estadio de River Plate se pondrán a la venta este martes 24 de mayo a partir de las 10, únicamente desde la plataforma AllAccess.com.ar

Las entradas para ver el quinto show de Coldplay en Argentina el próximo 1 de noviembre de 2022 en el Estadio de River Plate parten desde $ 8000 (Platea Alta Sivori) hasta un máximo de $ 19.500 (Campo delantero).

Platea Alta Sivori: $ 8000 + servicio adicional

Campo: $ 10.000 + servicio adicional

Platea Media Sivori: $12.000 + servicio adicional

Plateas Altas: $ 12.500 + servicio adicional

Platea: $ 13.500 + servicio adicional

Platea Preferida: $ 19.000 + servicio adicional

Campo Delantero: $19.500 + servicio adicional