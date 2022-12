¡Bomba! Se filtró el mensaje que lanzaron Dalma y Gianinna Maradona, ¿por qué no festejaron la victoria de la Selección argentina?

La hija mayor de Diego Armando Maradona, Dalma Maradona, volvió a referirse este miércoles a la ausencia notoria que dejó ver la familia del astro del fútbol mundial durante el paso de la Selección argentina en Qatar 2022.

La actriz de 35 años reveló en diálogo con LAM el motivo por el cual el clan decidió no alentar a "La Scaloneta" de manera pública, tanto en redes sociales como ni siquiera estar presente en los estadios del mismo país de Medio Oriente.

"Si no lo subo a las redes, quiere decir que no pasó. ¿No alenté a la Selección porque no lo subí a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes? Tendría que ser más activa en las redes" , cuestionó Dalma.

Al igual que Gianina, ambas coparon el centro de atención durante este último tiempo. Semanas atrás, la expareja de Sergio "Kun" Agüero había compartido un filoso mensaje en el que destacaba cómo el equipo brasilero había hecho un breve homenaje a Pelé en la cancha.