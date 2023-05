Avivada en un restaurante: encontró una cucaracha en el plato y la obligaron a pagar la cuenta

A través de Facebook una clienta contó la incómoda situación que vivió en "La perla negra", un reconocido restaurante de Tenerife, Islas Canarias, España.

" De los nervios no podía escribir la hoja de reclamación, me temblaba todo y sólo tenía ganas de vomitar ", confesó en su publicación y desató la polémica en redes sociales.

Patricia Rodríguez, oriunda de Tenerife, contó la incómoda situación que vivió en "La perla negra", un restaurante de Islas Canarias.

Según la publicación, la mujer asistió al local gastronómico el 30 de abril e hizo viral su reclamo en las últimas horas. Cuando recibió su plato, encontró cucarachas caminando.

" El chico llamado Mohamed observa que pongo mala cara y que me dispongo a llamarlo. En un segundo, estaba en la mesa. Voy a sacar mi móvil para sacarle una foto y me retira rápidamente la bandeja, sin decirme una sola palabra ", escribió Patricia.

Minutos después, el gerente hablo con la comensal. " Si no le pongo una reclamación ellos me invitan y si les pongo una reclamación me cobran, aunque estuviera en ese estado ", explicó.

"De los nervios no podía escribir la hoja de reclamación, me temblaba todo y sólo tenía ganas de vomitar", compartió. " Aviso para que no vayan porque no soy a la única que le ha pasado. Es una decepción la verdad ", concluyó en su posteo.

Derechos del consumidor que deben cumplirse en un restaurante

Según el portal "Justicia Cerca" del Gobierno Nacional, existen derechos al consumidor que se deberán tener en cuenta al asistir a un restaurante o bar.

¿Me pueden cobrar servicio de mesa o cubiertos en un restaurante?

Sí, el restaurante puede cobrar servicio de mesa siempre y cuando brinde a sus comensales:

Una copa de agua por persona;

Un producto de panera apto para celíacos y libre de gluten;

Sal modificada (libre de sodio) como opción a la sal tradicional.

¿El servicio de mesa o cubierto en un restaurante se cobra por persona?

Sí, pero está prohibido cobrar servicio de mesa o cubierto a menores de 12 años.

¿Los restaurantes y bares deben ofrecer opciones libres de gluten en el menú?

Si, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer por lo menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten (Sin TACC), según la Ley 27.196.

¿Puedo usar el baño de un bar o restaurante sin consumir?

Según la Resolución 46798/93, los dueños de restaurantes están obligados a brindar acceso a los baños a todas las personas que lo soliciten.

¿Puedo pedir un plato sin sal agregada?

Si. Los restaurantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) debe ofrecer menús con comidas sin sal agregada. En Provincia de Buenos Aires, deben contener la leyenda: "El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud"

¿Debe haber saleros en las mesas?

No, los restaurantes no tienen que colocar saleros en sus mesas, excepto que pidas condimentar tu plato.

¿Puedo entrar con un perro guía al restaurante?

Sí. Toda persona con discapacidad que está acompañada de un perro guía tiene derecho a entrar a cualquier bar o restaurante.