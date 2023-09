Las últimas palabras de Silvina Luna antes de morir: "Nos dijo que..."

Tras combatir durante años los problemas renales causados por una mala praxis, Silvina Luna falleció en el Hospital Italiano. En las últimas horas, una amiga íntima reveló cómo atravesó la modelo este trágico y doloroso momento a sus tan solo 43 años.

El pasado jueves, la familia de la ex participante de Gran Hermano decidió desconectarla, luego de atravesar una intensa lucha contra la insuficiencia renal y la hipercalcemia que le provocó una intervención quirúrgica a manos de Aníbal Lotocki, en 2011.

"Las últimas horas fueron terribles. Ver su agonía, su sufrimiento, su dolor" , manifestó su mejor amiga, Analía Reina, en diálogo con A la Barbarrosa, y sostuvo que Silvina sentía " la desesperación de no poder avanzar para poder salir de ahí ".

En este marco, contó angustiada que "ella quería salir de ahí, quería vivir" . "Fue una luchadora hasta el último momento ", agregó con la voz entrecortada por la pérdida de su querida amiga.

Las últimas palabras de Silvina Luna en el Hospital



"Ella nos miraba y nos decía 'la tengo difícil', pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicios para poder levantarse", relató Analía. Recientemente, Silvina se había contagiado de una nueva bacteria que empeoró su estado de salud y debió volver a terapia intensiva.

Sin embargo, su amiga reveló que " en los últimos días se dio cuenta que no podía más y lloraba ". " Pensaba en todo y me llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo" , agregó conmocionada.

Silvina Luna murió a sus 43 años.

La modelo había dicho en reiteradas ocasiones que quería recuperarse de su estado de salud, pero después de 10 años de diálisis e internaciones, no logró sobrevivir. Lotocki, acusado de mala praxis, fue declarado culpable aunque su condena aún no está firme.

"Fue duro, dejarla ir fue una decisión que tomó su hermano, que fue su ángel, que la trató con amor todo el tiempo. La acomodaba, le daba e comer y la alentaba. Es admirable. Ella lo amaba ", sentenció Analía, sobre la importancia de Ezequiel en sus últimos momentos.

¿Qué dijo Aníbal Lotocki, tras la muerte de Silvina Luna?



El cirujano fue acusado de introducirle metacrilato a sus pacientes, una sustancia tóxica que les provocó severos problemas en los riñones y en la sangre. Si bien se encuentra inhabilitado para realizar sus funciones, todavía no cumple su condena pese al historial de perjudicados.

Aníbal Lotocki, acusado de realizarle mala praxis a Silvina Luna.

"Yo ya dije todo lo que tenía que decir, de todas maneras posibles. Nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora" , dijo el señalado, en diálogo con Canal 13. No obstante, aclaró que será su abogada Longardo quien "va a hablar".

Recientemente, también se lo acusa de provocar la muerte del periodista Mariano Caprarola, quien también se había realizado una intervención quirúrgica que le dejó secuelas en su salud.