Salir a correr en cuarentena: 10 series deportivas en Netflix para entrenar la motivación

A partir del lunes 8 de junio se puede salir a correr en la ciudad de Buenos Aires. También se habilitó hacer caminata aeróbica y andar en bicicleta, entre otros ejercicios físicos al aire libre, en el horario de 20 a 8, de lunes a viernes, aunque con ciertas restricciones.

Salir a correr en cuarentena en Buenos Aires: horario, barbijo, protocolo, cómo evitar contagio y lesiones A partir del lunes 8 de junio se puede salir a correr en la ciudad de Buenos Aires. En qué horario hacer running, caminata aeróbica o andar en bicicleta. Hay que usar barbijo o no. Cómo evitar lesiones y contagio de coronavirus

Sin embargo, todavía falta para que se habilite la práctica de deportes en equipo o los espectáculos deportivos con público. Para que la espera por el reencuentro con las canchas sea más entretenida, armamos una selección de las mejores series y películas deportivas disponibles en Netflix

Estrenos de Netflix en junio: qué series y películas se estrenan: cómo ver Volver al futuro en Netflix Cuáles son los estrenos de Netflix . Qué ver en Netflix. Lo nuevo de Netflix. Con diferentes variantes, esas son las preguntas que todos nos hacemos cada mes. Y más durante la cuarentena por el coronavirus , cuando todos queremos ver la serie popular del momento.

1- The last dance

Esta serie documental producida por ESPN es uno de los grandes éxitos de la cuarentena. Sus 10 episodios de 50 minutos están centrados en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, los últimos años de la súper estrella Michael Jordan en el equipo de Illinois. Esta apasionante serie inmortaliza el momento en que los Bulls ganaron su sexto anillo en 8 años y los últimos días en el equipo de Jordan y del entrenador Phil Jackson, quien aún hoy ostenta el récord absoluto de la NBA con 11 títulos en su haber.

2 - Matchday: Dentro del FC Barcelona

Un verdadero imperdible para los fanáticos del fútbol y de Lionel Messi. Se trata de una serie documental de 8 capítulos que muestra material inédito dentro y fuera de la cancha de uno de los clubes más exitosos del mundo. Uno de los puntos más jugosos de Matchday son los testimonios recogidos a través de entrevistas a Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué, entre otros jugadores y técnicos del Barça.

3- Maradona en Sinaloa

Diego Armando Maradona jamás pasa desapercibido, mucho menos en Sinaloa. Esta serie documental con intenciones periodísticas retrata la llegada del máximo ídolo del fútbol argentino a Culiacán para dirigir a los Dorados en el corazón del cártel de Sinaloa. Si bien dista mucho de ser una de las etapas más emocionantes de su carrera -como sí lo es el documental de Asif Kapadia- es un must para los maradonianos que no le pierden pisada a Diego.

The last dance: por qué ver la serie de Michael Jordan en Netflix que 'esconde' 5 consejos de liderazgo En The last dance, la serie de Netflix, Michael Jordan, el famoso basquetbolista de los Chicago Bulls, cuenta cómo motivó a sus compañeros Scottie Pippen y Dennis Rodman para convertirse en los mejores en la cancha.

4 - Jugando con el alma

Uno de los hitos más grandes del deporte argentino fue la obtención de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 por parte de la Generación Dorada del basquet. Esta serie registra la génesis del emblemático equipo y la forma en que esta selección liderada por Emanuel Ginobili llegó a ganar el máximo galardón de las Olimpíadas contra todo pronóstico. Una historia cargada de garra y emotividad.

5- Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA

Para los futboleros nostálgicos, hay pocos planes más tentadores que revivir los momentos más importantes de la historia de los Mundiales. Dividida en 3 partes de 1 hora de duración, es un registro imperdible de los mejores partidos, jugadas, anécdotas y hazañas de la Copa del Mundo de la FIFA desde su primera edición (Uruguay 1930) hasta la actualidad.

6- The Carter Effect

Para continuar con la fiebre de la NBA desatada por 'The last dance', otro documental muy interesante es 'The Carter Effect', protagonizado por la estrella del basquet Vince Carter. Esta serie explora el grado de influencia que este jugador tuvo sobre la cultura popular y el deporte en Canadá tras su paso por los Toronto Raptors.

Coronavirus y home office: consejos y ejercicios para que trabajar en casa no te arruine la espalda A partir de la cuarentena total y obligatoria dispuesta por la pandemia del coronavirus, los hogares se han convertido en oficinas improvisadas.

7- First team: Juventus

Los aficionados al fútbol italiano estarán agradecidos de embarcarse en este viaje hacia Turín, capital del Piamonte y sede del club de fútbol más antiguo y exitoso de Italia: la Juventus. Esta serie documental sigue a los protagonistas del equipo dentro y fuera del estadio durante la temporada 2017-2018, mientras intentan ganar la liga italiana por séptima vez consecutiva y la UEFA Champions League.

8- Un juego de caballeros

Para quienes prefieren la ficción, la serie de época 'Un juego de caballeros' narra la historia de dos futbolistas del siglo XIX de distintos estratos sociales que enfrentan dificultades profesionales y personales mientras intentan cambiar el deporte (y a Inglaterra) para siempre. Seis capítulos entretenidos e interesantes para sumergirse en los orígenes de este deporte masivo.

9- Juego de honor

En el mundo del cine, es una de las películas de temática deportiva más importantes de la historia. Protagonizada por Samuel L. Jackson en la piel de Ken Carter, un controvertido entrenador de basquet que antepone el desempeño académico de sus jugadores al deportivo, este filme también encarna una crítica al sistema educativo estadounidense y un fiel reflejo de los valores del deporte.

10- Space Jam

El boom de la serie documental sobre Michael Jordan volvió a poner los ojos sobre la película de 1996 coprotagonizada por el astro del basquet y los Looney Tunes, los dibujos animados de Warner Bros. La historia se centra en el contexto del primer retiro real de Jordan del basquet para dedicarse al béisbol, cuando Bugs Bunny y sus amigos lo convencen de no jubilarse para ayudarlos a lograr su libertad jugando contra un equipo de extraterrestres. Un gran plan para ver en familia.