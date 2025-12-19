Así es la obra que cambiará el deporte en Colombia para siempre: inversión millonaria y beneficios para más de 30 millones de deportistas.

La construcción de un nuevo velódromo en Mosquera marca un punto de inflexión para el deporte en Colombia, al consolidar una de las apuestas más ambiciosas del Estado en materia de infraestructura especializada. El proyecto, impulsado de manera conjunta por el Gobierno nacional y la administración municipal, avanza como una obra estratégica pensada para responder a las exigencias del ciclismo de pista moderno y a la proyección internacional de los atletas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento directo del Ministerio del Deporte, que ha priorizado el seguimiento técnico y administrativo para garantizar que el escenario cumpla con estándares internacionales. La presencia de autoridades nacionales y locales en el inicio de la instalación de la pista reflejó el peso que tiene esta obra dentro del plan de fortalecimiento del alto rendimiento deportivo en el país.

Un proyecto estratégico para el ciclismo colombiano

La obra registra un avance superior al 76%, con progresos significativos en la estructura principal. Gran parte de la cubierta ya se encuentra instalada, lo que ha permitido avanzar en el montaje del maderamen y en otros frentes clave como la fachada y los sistemas de iluminación interior, indispensables para el funcionamiento competitivo del escenario.

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, y el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, pusieron el primer listón del velódromo de Mosquera (Fuente: Mindeporte). Ministerio de Deporte de Colombia

La pista será construida con madera especializada importada desde Canadá y procesada en Estados Unidos, un material utilizado en los velódromos más rápidos del mundo. La instalación estará a cargo de un especialista internacional con experiencia en más de 20 escenarios similares, lo que garantiza precisión técnica y cumplimiento de los parámetros exigidos por las federaciones deportivas.

Inversión pública y proyección regional

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos, recursos destinados a asegurar que el velódromo se convierta en un centro de referencia para entrenamientos, competencias oficiales y procesos de detección de talentos. Desde el Ministerio del Deporte se establecieron mesas de trabajo periódicas para supervisar cronogramas, contratistas e interventoría.

Una vez entre en funcionamiento, el escenario beneficiará de manera directa a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas de Mosquera y municipios cercanos. Además de fortalecer la base deportiva, el velódromo ampliará la oferta de espacios para la formación, la especialización y la proyección de atletas hacia competencias nacionales e internacionales, consolidando a la región como un nuevo polo del deporte colombiano.