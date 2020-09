Inteligencia emocional: qué es, cómo entrenarla, test para saber si sos un analfabeto emocional, alexitimia

En el extenso mundo de la inteligencia emocional, ¿es exagerado pensar que algunas personas no sienten ni tienen emociones? No. Y esa condición tiene un nombre: alexitimia, un tipo de bloqueo emocional definido por el psiquiatra griego Peter Sifgneos en la década de 1970.

Todo tiene que ver con la afectividad, inherente a la condición humana. En el caso de los alexitímicos se manifiesta en la incapacidad para poder transmitir lo que se siente, y consecuentemente, no lograr reconocer, identificar, describir y nombrar las emociones propias, y tampoco captar ese estado de las otras personas. Por eso se los ha llamado también afásicos afectivos o analfabetos emocionales.

Pero atención: hay una diferencia entre una persona que deliberadamente ignora las emociones y sentimientos propios y ajenos por algún motivo -por ejemplo, elige hacerlo o no sabe cómo proceder-, quien tiene alexitimia. Esto significa que quien lo tiene literalmente no puede conectarse con su propio mundo emocional ni con el de los demás.

Cómo detectar al analfabeto emocional

El origen de la alexitimia puede deberse a un trastorno neurológico o bien a traumas emocionales que dejan su huella de esta forma: bloqueando el sentir. En general, este tipo de personas suelen tener un tipo de pensamiento concreto, desprovisto de fantasía, abstracciones y dudas; suelen ser muy detallistas, aunque pasen rápidamente a la acción; su estructura mental es operativa.

Cuando se expresan tienen gestos mínimos, un lenguaje lento sin variaciones de tonos de la voz y reiterativo al describir, por lo que su perspectiva comunicacional es escasa. Y el que siente la repercusión de las emociones bloqueadas en extremo es el cuerpo, que lo manifiesta en forma de somatizaciones que tienen repercusión en lo físico. Es la forma de canalizar esos sentimientos que no encuentran su cauce dentro de su persona. Problemas digestivos, en los bronquios, insuficiencia respiratoria, dolores crónicos y migrañas son algunas manifestaciones que aparecen con frecuencia.

El costo de ser 'fuerte' a cualquier costo

La represión que se puede haber vivido en etapas tempranas de la vida, al ser permanentemente rechazado o abusado emocionalmente (o de otras formas), puede traducirse en esta anulación emocional. Frases como “los hombres no lloran”, “no te quejes que quedás como loca” o “no hay que expresar los sentimientos en el trabajo porque los demás van a creer que sos débil" cierran la puerta a la inteligencia emocional, entorpecen el desarrollo interno, y más tarde, se somatizan en el cuerpo.

Los científicos estiman que del 8% al 10% de los hombres padecen de alexitimia. Aunque hay también casos en mujeres, son menos frecuentes. Los neurocientíficos lo asocian a que ellas tienen un cerebro izquierdo (racional) y derecho (blando) más integrados, y esto podría ser porque la unión entre ambos -llamada cuerpo calloso- es más grande. Al mismo tiempo, las mujeres tienen una mayor riqueza afectiva y emocional en cuanto a reconocer lo que les pasa y expresarlo.

5 hábitos para registrar y expresar emociones de manera efectiva

1 - Trabajá en el desarrollo de tus emociones

Aunque un profesional médico diagnostique alexitimia por causas que no sean neurológicas (lo que requerirá de otro tipo de abordaje), esto no te invalida para que recuperes paulatinamente tu universo de emociones: lo que hoy te sucede es que no sabes qué hacer para detectarlas, reconocerlas, transmitirlas y conducirlas. Hacer terapia, el escuchar cómo los demás comparten lo que les pasa, fomentar mayor interacción con personas de confianza, animarte a escribir tus ideas sobre los sentimientos o cómo te imaginas que son, pueden ayudarte con la guía apropiada.

2 - Pregúntale al dolor

Si tienes somatizaciones físicas, es posible que mediante herramientas de visualización, meditación, mindfulness y programación neuro lingüística, entre otras, puedas lograr algún tipo de información del sentido de lo que estás sintiendo: el para qué. ¿Qué me quiere mostrar este dolor que no se va? ¿Cómo puedo estar más atento la próxima vez para reconducirlo? Lleva un diario de respuestas para estar más consciente de ellas y, con la práctica, empezarás a reconocer eso que padeces en su dimensión no-física sino emocional.

3 - Tener más consciencia emocional

La inteligencia emocional nos enseña cuatro pasos para lograrlo: A) Detectar qué estás sintiendo. B) Asimilar las emociones: por ejemplo, cuando reaccionas de determinada forma, si lo conectas con la emoción subyacente te darás cuenta de que mejorarás tu forma de comunicarte (“me enojé mucho y no supe controlar mis palabras.”). C) Comprender las señales, como tensión interna cuando estamos a punto de estallar, o sinsabor interior cuando estás afrontando algo desagradable y que te angustia. D) Auto regular las emociones: para esto, es necesario trabajar en reeducarlas para cambiar los hábitos y conductas arraigados, por otros más conducentes a un mayor abanico de expresión de las emociones.

4 - Reconocé tu diccionario emocional

Las distinciones del mundo de los sentimientos y emociones se traducen a través de tu lenguaje y los gestos. Si empiezas a habituarte a hablar sobre cómo te sientes y a gesticularlos, percibirás como lentamente podrás expresar mejor lo que te pasa internamente. Por ejemplo, no es lo mismo estar triste, que deprimido; o falto de energía que angustiado.

5 - Paciencia

Los resultados son paulatinos y se dan a medida que se ejercite. El interactuar con personas muy diferentes a nosotros; leer y aprender sobre emociones; conectar con la empatía (ponerse en los zapatos del otro y ver de sentir por lo que esa persona está atravesando en ese momento), y saber que eres capaz de lograrlo como motor de la auto confianza, son otras de las herramientas que puedes considerar.