Nuevo liderazgo en home office: inteligencia emocional y empatía en la pandemia

El liderazgo tal como lo conocíamos antes del coronavirus está en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Es que elCovid-19 vino a revelar que, pese a los esfuerzos de entrenar a los directivos de las empresas y organizaciones, no se ha verificado que, efectivamente, hayan captado la esencia de lo que es ser un líder en tiempos de home office extendido y, en algunos casos, sin vuelta atrás.

En medio de la incertidumbre, hay pocas certezas: una de ellas es que las crisis no serán contingencias de ciertos momentos muy particulares, sino que formarán parte de la dinámica diaria.

Otra, es que la forma verticalista de conducción definitivamente no es útil para generar mejores entornos laborales y menos aún, para contener emocionalmente a las personas, fortalecer la resiliencia y seguir adelante en la nueva normalidad.

Y una más: los nuevos formatos de trabajo recién se están vislumbrando. Quiere decir que el home-office es apenas un esbozo de las enormes transformaciones operacionales, contractuales, vinculares y de diseño organizacional que estaremos atravesando.

La empatía como eje

Una de las primeras observaciones en muchas personas en puestos de conducción es que han querido trasladar al mundo del teletrabajo las mismas políticas y dinámicas de la experiencia presencial en la oficina: esto, sencillamente, no funciona, porque los entornos en los que se desempeñan los colaboradores cambian. Hay que admitir que en la mayoría de los casos no saben cómo hacerlo y nadie los preparó ni les enseñó estas habilidades blandas.

He acompañado con mi trabajo como coach de ejecutivos y equipos a jefes queriendo controlar como “Big Brother” a sus equipos, y cuestionarlos porque no estaban con la cámara encendida, sin imaginar que, tal vez, su hijo había tenido un accidente doméstico, o que necesitaba ayuda con las tareas.

He visto cómo el CEO de una empresa no sabía que la esposa de uno de sus gerentes más cercanos y confiables estaba padeciendo de coronavirus, y sometía a extenuantes jornadas de 10, 12 o 14 horas de trabajo exigiendo resultados como si nada pasara.

La dimensión emocional de la innovación

Durante años se ha venido hablando extensamente sobre la innovación aplicada a finanzas, procesos, marketing, ventas y tecnología; y jamás se la ha considerado en su dimensión emocional: ¿Qué le pasa a la gente que trabaja aquí? ¿Cuáles son sus anhelos y preocupaciones? ¿Qué necesidades básicas están insatisfechas y podrían provocar ciertos comportamientos que afectan su entrega al trabajo? ¿Qué están sintiendo más allá de la encuesta de clima y de algunas acciones aquí y allá?

Por lo general, las empresas y los responsables de gestión tienen mucho miedo a este tipo de preguntas, porque piensan que deben tener respuestas para todo; y que se convertirían en psicólogos de su personal. Sin embargo, el no hacerlas no mejora el resultado y lo empeora, puesto que la gente siente que no es tenida en cuenta ni escuchada.

Es hora de hablar de Innovación Emocional. Tal como la planteo en mi libro donde explico el modelo que aplicamos en distintas empresas de Iberoamérica, se trata del conjunto de diez habilidades y estrategias que, combinadas, ayudan a equilibrar la balanza organizacional con estos 10 planos: cuerpo, mente, cerebro, espíritu, creencias, paradigmas, resiliencia, entornos, evolución y propósito.

De su correcto articulado resultará la transformación y trascendencia, capaz de atravesar cualquier desafío externo.

7 preguntas del nuevo líder

Como una herramienta de gestión imprescindible, es fundamental saber hacerse y hacer buenas preguntas. A partir de aquí es que se producen respuestas interesantes, ricas y habitadas de sentido.

El líder en tiempos de adversidad necesita transformarse, y estas siete ideas pueden ser disparadores para ajustar la conducta, mejorar los comportamientos, replantearse su juego en la gestión cotidiana y generar un entorno y una mayor cercanía uno a uno con cada persona. Allí radica el éxito del nuevo líder: resultados productivos con cercanía afectiva e interés genuino por el otro. En palabras sencillas, empatía y asertividad.

¿Estoy poniendo a las personas primero?

El rol del liderazgo en tiempos de tormenta, y de allí al futuro, es poner a las personas del equipo en primer lugar, por sobre cualquier otra cosa. El negocio funcionará mejor si las personas sienten que cuentan con una seguridad psicológica como marco.

¿Cómo estás, de verdad?

La pregunta quizás parezca común, ya que todos los días la hacemos con nuestras relaciones. Sin embargo, se trata de ir desmenuzando las capas que obstaculizan ver lo que está oculto. ¿De verdad y profundamente te interesa saber cómo está la otra persona? ¿Es genuino o una pose que quieres aparentar antes de pedir que haga tal cosa? Analiza esos comportamientos: pueden ser muy reveladores de costados manipuladores, e incluso de ignorar al otro disfrazando con una frase polite.

¿Qué puedo hacer por ti?

Siendo genuinos en los vínculos podrás verificar las múltiples formas de cercanía a experimentar con los colaboradores. El mostrarte con disposición y apertura habilita otros niveles de conversaciones transformadoras, incluso cuando debas ser firme en tus posturas.

¿Qué puedo hacer mejor? Quisiera conocer tus sugerencias.

Esta propuesta puede ser desafiante para la mayoría de los jefes o líderes, ya que algunos consideran que podría mostrar vulnerabilidad. En cambio, si lo hacen, los colocará en una posición de mucha fortaleza para aprender a escuchar: es recomendable hacerlo el 80% del tiempo, mientras que el hablar quedará para el 20%. Sugiero que escuches bien, en forma abierta y receptiva, y que de verdad te interese lo que el otro comparta y, si hubiese algo de valor, lo podrás considerar.

¿Cómo puedo tener una Mente Infinita?

Simon Sinek, escritor y motivador inglés, en su libro “El juego infinito” habla de este concepto, que incluye un modelo de toma de decisiones que sea más flexible y no restringido a las experiencia pasadas.

Para eso las empresas necesitan líderes con mente infinita, una mente que sale de los patrones preconcebidos de “cómo deben ser las cosas”, para abrirse a infinitas posibilidades, sobre todo en momentos inciertos donde todo es factible de que ocurra, incluso lo que parecía imposible. Este líder sabe jugar con nuevas reglas, es flexible, co-crea estilos y culturas con los colaboradores y piensa más allá que el día a día.

¿Estoy agregando valor a mi equipo y al mundo?

Seguramente en cada empresa se pide a los trabajadores que “agreguen valor” en lo que hacen y hacia los clientes, para un mayor nivel de excelencia.

Los reflectores aquí van hacia el propio jefe o líder, porque se lidera con la influencia directa que tenemos sobre los demás. No existe un liderazgo sin ejemplo vivo de lo que se declama.

Como sabes, “ser líder” es más que un título puesto en el organigrama: es ganarse ese espacio de confianza en el corazón de cada persona con la que interactúas; es generar vínculos generosos y enriquecedores para los demás; es crear impacto positivo mediante la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Todo esto, en conjunto, es agregar valor.

¿Estoy siendo humilde?

También el líder del nuevo tiempo necesita ser humilde, porque habrá muchos momentos en que quizás no sepa las respuestas, ni cómo seguir, ni de dónde sacar fuerzas para estimular a su equipo o para tomar decisiones trascendentes.

Sabrás que estás siendo humilde cuando te pones al servicio, y no que los demás te sirvan. Siendo humilde es posible decir “no sé”, “necesito tu ayuda”, “¿qué harías tú en mi lugar?” sin sentir que eso te debilita. Desarrollar la virtud de la humildad, como cualquiera de las otras condiciones esenciales del ser humano, requiere conciencia, corazón, voluntad, auto observación, pensamiento crítico permanente, y dosis grandes de tolerancia, escucha y neutralidad.