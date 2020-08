Síndrome de burn out en el trabajo: qué es, efecto home office por cuarentena

Home office y burn out: sólo 2,3% de áreas de RR.HH. contienen a los empleados El síndrome de burn out en el trabajo. Qué es: estrés laboral, exceso de horas de trabajo y dificultad para conciliar con la vida. El home office por la cuarentena agravó ese mal moderno. El 87,9% de los argentinos aseguró experimentar o haber experimentado burn out como consecuencia del teletrabajo durante la cuarentena.