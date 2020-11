Copa Libertadores 2020: cuándo juega Boca, River y Racing, a qué hora y dónde ver cada partido

Hoy comienzan los Octavos de Final de la Copa Libertadores donde 16 equipos de la región se enfrentan en encuentros de ida y vuelta con la mente, el corazón y el bolsillo puestos en la gran final que se jugará el 30 de enero.

Aunque todas sus ediciones son especiales, ya que es la competencia más codiciada del continente, en esta ocasión se puede decir que se trata de un torneo histórico, ya que además de batir su récord en premios, el choque definitorio del certamen se llevará a cabo a partido único en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El camino hacia esa instancia ofrece aún más dramatismo, ya que nuevamente existe la posibilidad de que los equipos que definan sean River y Boca, como en 2018, en la polémica final que terminó teniendo como escenario al estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid.

En su momento, la Conmebol estableció un aumento de premios distribuyendo u$s 168,3 millones entre los clubes participantes en la Copa. Así, el nuevo campeón de la competencia se quedará con u$s 15 millones, sumando desde la primera fase de grupos u$s 22,5 millones en total. El ingreso iba a ser mucho mayor, ya que se había dispuesto que el 25% de la recaudación neta del choque definitorio se la quedaría el ganador, pero a raíz de la pandemia el partido, como todos, por ahora, será sin público.

������ ¡Empiezan los Octavos de la #Libertadores! Días, horarios y TV de los partidos de ida que se jugarán esta semana. pic.twitter.com/3iCgv5tAfl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2020

En tanto, el subcampeón conseguirá un total de u$s 6 millones, lo mismo que en 2019. A modo de comparación, Flamengo, tras su triunfo frente a River en Perú el año pasado ingresó u$s 12 millones. El incremento se percibirá también en cuartos de final, ya que el premió pasará de u$s 1,2 millón a u$s 1,5 millón por equipo clasificado; y los clubes semifinalistas obtendrán u$s 2 millones cada uno, frente al u$s 1,75 millón de 2019.

¡Los 10 mejores goles en lo que va de la #Libertadores!



�� Este martes, comienzan los Octavos, empieza el camino final rumbo a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/SMWerhN9rk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 24, 2020

Vale la pena recordar que la Conmebol, debido a los problemas financieros que sufren los equipos por la pandemia, resolvió transferir en la previa del inicio de esta edición de la Copa un anticipo de los premios por participación a los clubes con la intención de facilitar la reanudación del torneo "suministrando recursos que ayuden a las diversas entidades a cumplir sus compromisos y exigencias logísticas". El desembolso total para cada entidad fue de u$s 2.560.000.

Luego de que se disputen los octavos de final, los ocho equipos clasificados competirán por los Cuartos de final en diciembre. Los partidos de ida esta instancia tendrán lugar entre el 8 y el 11 de diciembre y luego los encuentros de vuelta serán entre el 15 y el 17 de diciembre. Entonces, quedarán definidos los cuatro semifinalistas que jugarán por el pase a la final en las semanas del 5 y el 12 de enero.

Cuándo juegan River, Boca y Racing

El primero en debutar será River, que jugará HOY martes 24 de noviembre en condición de visitante ante los brasileños de Athletico Paranaense. El encuentro se llevará a cabo desde las 19.15 en Curitiba. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y Facebook Watch. El árbitro será Andrés Rojas

en condición de visitante ante los brasileños de Athletico Paranaense. El encuentro se llevará a cabo desde las en Curitiba. La transmisión televisiva estará a cargo de El árbitro será Andrés Rojas Más tarde, a las 21.30, Racing Club recibe al actual campeón Flamengo en un choque dificilísimo. Se podrá ver a través de ESPN, y el árbitro será Alexis Herrera (Venezuela)

recibe al actual campeón Flamengo en un choque dificilísimo. Se podrá ver a través de y el árbitro será Alexis Herrera (Venezuela) En tanto, Boca Juniors jugará mañana miércoles 25 en Porto Alegre ante el Internacional. El comienzo del encuentro está pautado para las 21.30, con transmisión de ESPN y Facebook Watch. El árbitro designado es el chileno Roberto Tobar.

Los otros partidos de Octavos de final, que no incluyen conjuntos nacionales son:

Liga de Quito vs Santos, martes 24 a las 19.15 por Fox Sports 2

Delfín vs Palmeiras, miércoles 25 a las 19.15 por Fox Sports 2

Independiente del Valle vs Nacional, miércoles 25 a las 19.15 por Fox Sports y Facebook Watch

Libertad vs Jorge Wilstermann, miércoles 25 a las 21.30 por Fox Sports 2

Guaraní vs Gremio, jueves 26 a las 21.30 por ESPN y Facebook Watch.

Todos los partidos de vuelta de Octavos de final de la Copa Libertadores se jugarán en la semana del 1 de diciembre en días, horarios y televisación aún por definirse.