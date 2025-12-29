La Justicia allanó este lunes la sede central del Banco Central (BCRA) y seis domicilios de exintegrantes del directorio en el marco de la investigación sobre el financista Elías Piccirillo y sus operaciones con dólares durante el gobierno anterior.

El operativo se realizó por orden del juez federal Sebastián Casanello bajo la carátula “averiguación de delito”.

El procedimiento estuvo a cargo de la división de Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y se extendió por la sede de la calle Reconquista al 200 y distintos domicilios en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

La orden judicial dispuso el secuestro de teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital.

Allanan el BCRA: la causa que investiga operaciones irregulares

La investigación apunta a presuntas maniobras de compra y venta de dólares entre Piccirillo y funcionarios del directorio del BCRA durante la gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y regía el cepo cambiario.

Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora Jesica Cirio, cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Banfield.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico le concedieron la morigeración de la prisión preventiva que le había dictado Casanello en abril pasado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

La causa se originó en una acusación de haberle plantado una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros a un acreedor.

Las operaciones bajo la lupa

Pero además de esa condena, Piccirillo está bajo investigación por sus operaciones como financista en la City. Un sumario del BCRA contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023, en pleno cepo del dólar, vendió u$s 250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

La empresa apareció en 2022 con Piccirillo como titular del 90 por ciento de las acciones. Los movimientos de Arg Exchange muestran que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de u$s 250 millones a distintas entidades y vendió una cantidad similar.

La cifra exacta, según registros a los que accedió La Nación, fue de u$s 251.933.029 entre el 26 de enero y el 19 de diciembre. Esto significa un ritmo de compra diario de u$s 768.000.

El operativo de este lunes forma parte de una investigación más amplia que también involucra a otras casas de cambio y bancos que habrían participado en operaciones irregulares durante el período del cepo cambiario. El fiscal Carlos Stornelli presentó el 20 de diciembre pasado un requerimiento de información que derivó en estos allanamientos.