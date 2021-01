Bridgerton 2 en Netflix: cuándo es el estreno de la nueva temporada de la serie más vista del verano

¿Por qué Bridgerton es la serie más vista del verano en Netflix, después de Cobra Kai temporada 3?

Es una historia de época al estilo Jane Austen, en donde la vida de las élites pasa por los bailes y otros eventos sociales con el sólo propósito de conseguir un candidato para 'casarse bien'. Una narradora que se encarga de recolectar y difundir las intrigas y los escándalos de una cerrada sociedad al estilo Gossip Girl. Y por último, pero no menos importante, personajes y diálogos con el sello de Shonda Rhimes, creadora de grandes éxitos como Grey's Anatomy, Scandal y How to get away with a murder.

Se trata de la primera serie de la productora Shondaland. Y aunque se estrenó en Navidad, continúa entre lo más visto en la plataforma de streaming.

Basada en la saga de novelas románticas de Julia Quinn, algo que se destaca en la serie es que elige ficcionar la época de la Regencia en Inglaterra y mezclar la sociedad blanca y la negra sin distinción.

La trama se centra en la familia Bridgerton y particularmente en Daphne (Phoebe Dynevor), la cuarta hija de una familia de alta sociedad londinense a quien le ha llegado el momento de presentarse en sociedad y encontrar marido. En esa búsqueda se encontrará con el cautivante duque de Hastings (Regé-Jean Page), quien se volverá un aliado estratégico, un amigo y también un apasionado amante.

Bridgerton tiene, además, un interesante elenco de personajes secundarios como las tres hermanas casaderas Philippa, Prudence y Penelope Featherington, (Harriet Cains, Bessie Carter y Nicola Coughlan, respectivamente) que por momentos recuerdan a las hermanastras de Cenicienta, comandadas magistralmente por su madre Portia (Polly Walker) quien desea conseguirles un buen partido como sea.

Cuándo es el estreno de Bridgerton temporada 2

Todavía quedan por adaptar 7 de los 8 libros de la saga homónima de Julia Quinn. Una lista aparecida en Production Weekly informó que la temporada 2 comenzará a filmarse en marzo de 2021 en Uxbridge, Inglaterra.

Todos los actores de la serie expresaron su satisfacción por el resultado de la primera temporada y manifestaron su deseo de embarcarse ya en las grabaciones de la segunda parte. Phoebe Dynevor declaró a Elle.com que le encantaría que en el próximo guión su personaje Daphne se divierta un poco con el de Jonathan Bailey, quien encarna a su hermano Anthony Bridgerton. “Quiero verla involucrarse un poco en su vida amorosa, ya que él se entrometió bastante en la de ella”, bromeó.

Rege-Jean Page, quien interpreta a Simon Basset, duque de Hastings, en una entrevista en TV Guide, expresó: "El amor evoluciona; es algo vivo, que precisa ser reparado cuando se desgasta o se rompe. Nuestros personajes se casan muy jóvenes. Todavía deben crecer. Tienen mucho que hacer y creo que será divertido verlos hacerlo juntos".