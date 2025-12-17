Warner Bros. Discovery (WBD) prepara el terreno y se dispone a rechazar la oferta hostil que realizó Paramount de u$s 108.000 millones para quedarse con el estudio de Hollywood y desplazar a su competidor Netflix.

Tras deliberar y revisar la oferta de Paramount, la junta directiva de Warner Bros. le recomendará a los accionistas que la rechacen debido a preocupaciones sobre la estructura financiera y el origen de los fondos que utilizará Paramount para hacerlo.

En ese sentido, argumenta que el acuerdo con Netflix le ofrece mayor seguridad y mejores condiciones que la propuesta de Paramount. Y es que David Ellison, el ejecutivo al frente de Paramount, podría no tener los recursos suficientes para cerrar el acuerdo. El dinero que el estudio planea utilizar para adquirir WBD proviene de un fideicomiso que gestiona la fortuna de su padre, Larry Ellison, uno de los empresarios más ricos de los Estados Unidos y cofundador de la compañía tecnológica Oracle.

Al tratarse de un fideicomiso revocable de la familia Ellison -que vale cerca de u$s 250.000 millones en acciones de Oracle- esos fondos no están garantizados de forma permanente: pueden ser retirados en cualquier momento, lo que implica que Warner Bros. no tendría mecanismos legales para reclamar ese capital si eso sucediera.

En paralelo, Affinity Partners, el fondo de inversión de Jared Kushner -marido de Ivanka Trump- que estaba respaldando la oferta, se retiró este martes.

“Con dos fuertes compañías compitiendo por asegurar el futuro de este activo estadounidense único, Affinity ha decidido no seguir buscando esta oportunidad”, dijo el fondo.

Si bien la oferta de Netflix puede estar sujeta a un análisis regulatorio antimonopólico, lo cierto es que las probabilidades de que se cierre el acuerdo son elevadas.