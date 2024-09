Una investigación científica reveló cuáles son los ingredientes para un desayuno perfecto: que alimentos no pueden faltar para arrancar el día de forma saludable

La elección de un desayuno perfecto sigue siendo un desafío para muchos, quienes optan por opciones rápidas y poco nutritivas. La Universidad de Harvard señala no omitir en el desayuno una cierta cantidad de alimentos que son fundamentales para arrancar el día de forma saludable.

Aunque no todos los días requieren un desayuno "perfecto", es fundamental saber qué incluir para arrancar el día de manera equilibrada. Este estudio reciente nos ofrece una guía clara sobre los alimentos que deberían formar parte de la primera comida del día.

¿Qué alimentos no pueden faltar en un desayuno saludable?

La investigación científica liderada por la médica e investigadora Monique Tello, publicada en Harvard, destaca errores comunes en la elección del desayuno y propone una alternativa saludable.

Tello señala que muchas personas optan por alimentos rápidos como facturas o galletitas industriales, que están cargados de carbohidratos y azúcares procesados.

La médica Monique Tello advierte que la bollería industrial, común en el desayuno, contiene carbohidratos y azúcares procesados perjudiciales (Fuente: Freepik)

Para un desayuno perfecto, Tello recomienda incluir frutas y verduras, cereales integrales, así como proteínas y grasas saludables. Un desayuno ideal puede ser un bol de frutas frescas o congeladas, acompañado de yogur, cereales integrales y un puñado de frutos secos.

Además, un estudio reciente publicado en Proceedings of the Nutrition Society reveló que más de 30.000 adultos que se saltan el desayuno no obtienen los nutrientes esenciales como:

Calcio

Vitamina C

Fibra

Ácido fólico

Hierro

Un desayuno saludable podría incluir frutas frescas o congeladas combinadas con yogur y cereales integrales (Fuente: Freepik)

Alimentos recomendados para un desayuno saludable

Además de las recomendaciones generales de Tello, los expertos de Harvard sugieren incorporar ciertos alimentos específicos en tu desayuno para maximizar sus beneficios para la salud.