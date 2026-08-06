Tarta de Santiago: la receta especial de las abuelas que se elabora en menos de 1 hora y es clave para una merienda.

La Tarta de Santiago es uno de los postres tradicionales más reconocidos de la gastronomía española. Originaria de Galicia, su receta se transmite de generación en generación y destaca por una característica clave: no lleva harina, lo que la hace especialmente apreciada por quienes buscan sabores auténticos y texturas húmedas.

Más allá de su valor cultural, este dulce se ha mantenido vigente por una razón práctica. Se prepara con ingredientes básicos, no requiere técnicas complejas y puede estar lista en menos de una hora, lo que la convierte en una receta recurrente en hogares y pastelerías.

Qué hace única a la auténtica Tarta de Santiago

El ingrediente central de la Tarta de Santiago tradicional es la almendra molida, que aporta cuerpo, aroma y una textura suave muy característica. A diferencia de otros bizcochos, no se busca esponjosidad extrema, sino un interior jugoso y compacto.

Otro rasgo distintivo es su acabado. Una vez horneada y fría, se espolvorea azúcar glas sobre la superficie, dejando visible la cruz de Santiago, símbolo que da nombre al postre y refuerza su identidad gallega.

Su sencillez no implica falta de sabor. El equilibrio entre almendra, huevo y azúcar genera un resultado intenso, ideal para acompañar un café, un té o incluso una sobremesa prolongada.

Tarta de Santiago: la receta especial de las abuelas que se elabora en menos de 1 hora y es clave para una merienda (foto: archivo).

Ingredientes esenciales para la receta clásica

Para elaborar una receta de Tarta de Santiago fácil, se requieren pocos ingredientes, todos ellos de fácil acceso:

5 huevos

250 g de azúcar

La ralladura de un limón

250 g de almendra molida

50 g de azúcar glas

Paso a paso, guía completa para preparar la tarta de Santiago

La elaboración es directa y no requiere utensilios especiales. En primer lugar, se baten los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. No es necesario montar en exceso, basta con integrar bien los ingredientes.

A continuación, se incorpora la almendra molida, la ralladura de limón y la canela. La mezcla se trabaja con suavidad hasta lograr una masa uniforme y densa. Mientras tanto, se engrasa un molde redondo con mantequilla y se vierte la preparación.

El horneado se realiza a 170 grados durante unos 30 minutos, hasta que la superficie esté ligeramente dorada y el interior firme pero húmedo. Una vez fuera del horno, se deja enfriar por completo antes de desmoldar.

Para el toque final, se coloca una plantilla con la cruz de Santiago sobre la tarta y se espolvorea azúcar glas, retirándola con cuidado para que el dibujo quede marcado.

Secretos para lograr una tarta de Santiago perfecta

Aunque la receta es sencilla, algunos detalles son fundamentales para optimizar el resultado. No conviene sobrehornear, ya que la tarta podría secarse. La textura ideal se logra cuando el centro aún conserva cierta humedad.

También es recomendable dejarla reposar unas horas antes de consumirla. Como ocurre con muchos postres de almendra, el sabor se intensifica con el paso del tiempo, por lo que al día siguiente suele estar incluso mejor.

En cuanto al acompañamiento, la Tarta de Santiago funciona bien sola, pero también puede servirse con una bola de helado suave o una crema ligera que no opaque su sabor principal.