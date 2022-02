Una argentina es la mejor sommelier de América: fue bachera, moza y ahora va al mundial en Francia

La sommelier argentina Valeria Gamper (actual Mejor Sommelier de Argentina 2019) fue elegida como Mejor Sommelier de las Américas en el concurso realizado por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) realizado en la ciudad de Santiago, Chile.

Gamper fue la única mujer que llegó a la final. Se destacó ante Hugo Duchesne (Canadá), quien obtuvo el segundo puesto, y Martín Bruno (Argentina), quien quedó tercero.

"Quiero agradecer a todxs lxs personxs que me ayudaron e iluminaron en el proceso. Por , ! Principalmente a mi familia, la de España y de Argentina, por apoyar mis sueños y acompañarme siempre", escribió la sommelier hoy en su cuenta de Instagram.

Los tres mejores se eligieron a partir de las pruebas que 6 de los 22 concursantes tuvieron que pasar en las Semifinales del 17 de febrero. Los argentinos habían clasificado para las semifinales el día anterior, demostrando una vez más el nivel profesional de la sommellerie argentina.

"El orgullo fue doble al saber que Valeria y Martín pasaban a la final junto al representante de Canadá, orgullo que se redobló al conocer la noticia de que Valeria se convertía en la Mejor Sommelier de las Américas 2022", destacaron desde la Asociación Argentina de Sommeliers.

"Estamos muy felices con la final de Valeria y Martín. Haber tenido a nuestros dos candidatos en esta instancia con apenas seis concursantes accediendo a la misma, nos llena de orgullo porque la sommellerie argentina sigue pisando fuerte a nivel internacional. Ver los países que pasaron por las semifinales (Estados Unidos, Canadá y Brasil), cuyos mercados están repletos de vinos y bebidas del mundo, no hace otra cosa que demostrar la solidez de nuestra sommellerie local. Nos honra aportar este granito de arena desde la Asociación, acompañando y apoyando a nuestros candidatos", señaló Matías Prezioso, presidente de la AAS.

La Gran Final del certamen se realizó el sábado 19 en el Sheraton Santiago Hotel & Convention Center de la ciudad de Santiago, Chile y fue seguida por miles de personas alrededor del mundo gracias a su transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube de ASI.

Gamper, Mejor Sommelier de Argentina en 2019

La próxima competencia internacional se llevará a cabo en París en 2023 cuando se celebre el concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo, teniendo a Valeria Gamper como representante argentina gracias al puesto obtenido en este certamen continental. Además, la Argentina contará con una plaza adicional para el Mundial de París gracias a que ambos candidatos llegaron a las finales continentales.

Quién es gamper

Valeria Gamper nació y creció en Buenos Aires. Tiene 37 años y es egresada del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE).

"Sin darme cuenta, ese fue el primer paso en lo que para mí fue un viaje de ida. Un viaje que me fue conectando con personas y lugares soñados. Que me llevó a descubrir otras culturas y otras formas de vivir el vino. Que me llevó a profundizar cada vez más los temas y a darme cuenta, que no hay límites para el perfeccionamiento. Que también me llevó a dar clases y devolver así, un poquito de todo lo que me habían brindado", cuenta sobre su acercamiento al mundo del vino y las bebidas en general.

Fue elegida Mejor Sommelier de Argentina en 2019, luego de obtener el segundo puesto en dos oportunidades anteriores (2012 y 2017). El año anterior, había clasificado 4ta en el Concurso Mejor Sommelier de América 2018, en Canadá, organizado por ASI y APAS (Alianza Panamericana de Sommeliers), siendo la única mujer de ese certamen en el top ten.

Trabajó como sommelier en Four Seasons Hotel Buenos Aires, como brand ambassador en Viña Cobos y hoy se encuentra trabajando en Pamplona, España.