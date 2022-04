Los 5 bares temáticos de Buenos Aires que tenés que conocer sí o sí

Cuando hablamos de arte culinario no sólo hablamos de la comida, sino de una experiencia completa que incluye otros factores relacionados al mundo de los sabores y las emociones.

En Buenos Aires podemos encontrar restaurantes y bares temáticos con tendencias muy particulares que le dan identidad y se diferencian totalmente del resto; se trata de auténticos espacios que proyectan plenamente lo que ofrecen.

Estos espacios gastronómicos están orientados a fanáticos de la música, del cine, personajes de la historia, amantes del deporte, entre otros. Con sus platos típicos, su música y su ambientación podemos viajar a otras épocas y a otros lugares, convirtiendo la velada en una verdadera experiencia repleta de sensaciones para disfrutar con todos los sentidos.

Uno por uno, repasamos los 5 bares temáticos que no podés dejar de conocer.

1. BAR EL DESTELLO

Bar el Destello es un bar con arcades clásicos de los 80s. Hay coctelería, vermut, cerveza, y platos ricos. Está el Wonderboy, Tetris y unos cuantos más. A veces hay gente disfrazada como el personaje de una película. O en patines.

Da para plan con amigos, cumpleaños, incluso una cita. Hace una muestra buenísima de ilustración, juguetes y objetos relacionados con videojuegos y cine. Es un bar que es mucho más que un bar. Podés visitarlo en Gascón 1460, abre de lunes a jueves desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y viernes y sábados hasta las 2 de la mañana.

2. THE HOLE

The HOLE Penitentiary Bar es un bar miembro de The Hidden Group inspirado en la mítica prisión de Alcatraz.

La cárcel de Alcatraz fue inaugurada en San Francisco, Estados Unidos, en 1934, donde albergó a los reos más famosos del siglo XX. Dentro de los muros de "La Roca" se contaron muchas historias y se concretaron fugas. Con el tiempo, se convirtió en una estructura mítica hasta que cerró sus puertas, luego de 29 años.

Con una carta de tragos premium y cócteles diseñados por bartenders reconocidos, The Hole recrea aquella vieja prisión, con celdas en sus dos pisos. Un guardia dentro de un habitáculo, con apenas una ventana enrejada, abre la puerta metálica, desgastada. A continuación se cierra y te recibe un descontrolado oficial penitenciario que te recuerda que la prisión, ahora, se convertirá en tu hogar.

Las calles de San Francisco te rodean. Aparece un Cadillac estacionado, carteles en la pared ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por capturar a Al Capone, uno de los presos más famosos de la época. A un lado, otro que firma: "se busca", haciendo referencia al atracador de bancos John Dillinger. Lo podés encontrar en pleno corazón de Palermo en Armenia 1743. Cierra los domingo y lunes, y el resto de la semana abre de 8 PM hasta las 4 de la mañana.

3. LA CALLE BAR

Un rincón gastronómico estilo callejero. Un concepto de "bar oculto" que se encuentra ubicado en Niceto Vega 4942 en pleno barrio de Palermo, justo detrás de la famosa pizzería "La guitarrita".

La calle bar, una ex fábrica textil, trae una propuesta diferente para la noche porteña haciendo referencia a distintas calles del mundo, no solo en su conceptos de tragos, sino también en su ambientación: hay un banco de calle para sentarse, afiches pegados en la pared, arte callejero, una DJ VAN que musicaliza, una moto antigua para sacarse una foto, etc. Básicamente está inspirada en la Argentina de antes, cuando se podía tomar con amigos en alguna esquina porteña.

Abre toda la semana de 8 PM hasta las 4 de la mañana, excepto los lunes y domingos que abre hasta la 1 AM

4. COCKTAIL 80

Ubicado en Arias al 2455 en Saavedra, esta primera opción es uno de los bares más retro de Buenos Aires. Te transporta a los años 70s y 80s y toda su decoración está ambientada con objetos de la época.

Está abierto todos los días, a partir de las 17hs hasta las 00; viernes y sábados hasta las 2 AM

5. REY DE COPAS

Un lugar ideal para salidas grupales. Ubicado en una vieja casona de Palermo Soho y ofrece un multiespacio para aquellos amantes del arte y de la buena gastronomía. Cuenta con una cálida ambientación, piezas de arte en cada ambiente del lugar y un techo corredizo que permite ver las estrellas. En la carta podés encontrar todo tipo de tapeos y tragos internacionales, de autor y de vanguardia.

Se encuentra sobre la calle Gorriti al 5176 y abre toda la semana desde las 8 PM hasta las 2 AM, excepto los lunes que está cerrado.