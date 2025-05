Larga vida al whisky

El tercer sábado de mayo, se festeja el Día Mundial del Whisky, una bebida que protagoniza una nueva era que, alcanzará tanto al consumidor conocedor y apasionado como al entusiasta casual, y que transformará la forma en que valoramos, comercializamos y disfrutamos este elixir dorado.

El comportamiento del sector evidencia patrones similares a los ya vistos en otros mercados como el vino, la relojería y otros productos de lujo, durante su fase de maduración. Además, se prevé que las ventas de whisky aumenten de 118.500 millones de dólares en 2025 a 345.700 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3%.

De modo que, a partir del 2025, se vislumbra un escenario con oportunidades emocionantes para las marcas que sepan adaptarse e innovar. Ahora bien ¿qué impulsa este crecimiento?

Se trata de una combinación de factores como las producciones artesanales, la premiunización, la expansión digital, nuevos mercados y la continua popularidad en la cultura de los cócteles, como principales drivers de esta década de transformación.

Desde luego, una vez más los consumidores jóvenes lideran estas tendencias, buscando productos de edición limitada, marcas con compromiso ecológico o el lugar de origen como factor cualitativo y diferencial; constituyéndose como una generación de novatos, pero atención, con serias pretensiones.

Producciones artesanales

Las destilerías, o mejor dicho, las producciones artesanales, se están forjando su propio espacio. No hay una definición legal para este rótulo, pero podemos decir que, un craft distiller es un productor de pequeña escala (de lotes o small batch), que apela al método ancestral de la destilación en alambiques; que elabora expresiones únicas que combinan los atributos de la tradición y lo mejor del pasado con la innovación, y que sus ventas se dirigen a un segmento de alta gama.

Una destilería artesanal debería ser una extensión de las personas que la hacen ser lo que es; personas que atienden el teléfono y te reciben cuando los visitas, que manejan los alambiques y desarrollan el sabor y el estilo del producto, que diseñaron la marca y están pendiente de cada detalle. Son los que tienen la pasión de impulsarlo todo.

"Desde el año 2010 cada vez más, micro destilerías surgen en diferentes rincones del mundo, impulsado principalmente por los Estados Unidos e Irlanda, seguido de Escocia. Enfocados en la pequeña producción de gran calidad, algunos mirando al pasado con ojos modernos. Se trata de productos especializados, menos masivos, que solo unos pocos conocen, bajo el concepto de craft. Las redes sociales le dan impulso y permite compartir experiencias entre cierto "target consumer" que busca esas rarezas, con una firme búsqueda también de sustentabilidad en relación con el medio ambiente", nos explica Juan Carlos Baucher, Whisky Ambassador.

Estados Unidos, tracciona un movimiento muy comprometido por las bebidas artesanales. Pequeños productores han recuperado los originarios rye whiskies (whiskies de centeno) que fueran los primeros de las Colonias, y otros han trabajado para alcanzar el status legal de los american single malt (whiskies de cebada 100%).

Son ellos los que hacen del mercado americano, un escenario atractivo, diverso y dinámico como nunca antes.

El Irish revive y el francés se abre paso

Aunque sus volúmenes todavía no suponen ninguna amenaza para el reinado escocés, lo cierto es que, se debe elogiar el buen trabajo de otros países.

Francia ha sabido capitalizar su geografía, el savoir fair de sus agricultores, sus destiladores y los artesanos de la tonelería y del envejecimiento de bebidas destiladas como el Cognac o el Armagnac. Actualmente, es una pequeña industria, pero con una sabiduría enorme, que se abre paso en el plano internacional, con más de 70 marcas.

Tengamos presente que Francia es el segundo consumidor del mundo del scotch whisky blend, por lo que, el exquisito paladar francés es un faro de calidad.

El Irish whiskey, vivió por unas décadas a la sombra de su vecino escocés, pero desde hace un tiempo, vive un feliz renacimiento. Por muchos años, solo vimos unas pocas marcas en las góndolas, pero hoy el Irish vuelve a jugar en la premier league, con productores innovadores, la apertura de destilerías en Dublin y otras ciudades, creaciones artesanales y nuevos sabores.

El Scotch blend más vigente que nunca

A menudo esta categoría, ha sido malinterpretada o descartada en favor de alternativas como el Scotch single malt; sin embargo, el whisky de mezcla está recuperando un espacio significativo en el mercado moderno y especialmente, frente a los jóvenes consumidores. Cabe recordar que esa posición nunca la perdió en ventas, solo en la percepción del consumidor.

Otro que ha sido visto, inicialmente, con cierto escepticismo, es el whisky que no declara la edad en la etiqueta (conocido como NAS no age statment). Felizmente, y con razón, hoy reconocido, y es una oportunidad para priorizar el sabor sobre la edad. Las marcas están invirtiendo fuertemente en educar a los consumidores sobre los beneficios de este enfoque, y se han posicionado mucho en las barras cuando los bartenders tienen por objetivo el "up selling".

RDT (ready to drink) y diversificación del consumo

Gracias a su portabilidad y facilidad de consumo, las bebidas a base de whisky listas para beber (RTD) y los licores a base de whisky saborizados (honney whisky, cinnamon whisky, cherry whisky), satisfacen los gustos de una variedad de consumidores y reflejan experiencias de calidad a precios razonables fuera de lugares convencionales.

Atrás quedaron esos días en que el whisky era una bebida de hombres, adultos, elegida para celebrar el éxito de un negocio, o para ocasiones nocturnas tipo after dinner.

Hoy se bebe whisky en entornos más informales, da igual un evento sofisticado que un tercer tiempo, o bien un whisky de aperitivo en un rooftop bar que un single malt en el cigar bar de un hotel con sillones Chesterfield.

Comer con whisky es otra opción muy recomendable, dado que el whisky tiene sabores combinables con infinidad de platos; solo es cuestión de poner a prueba el paladar, y saber que se puede disfrutar solo, con agua, con hielo o en algún coctel clásico. No hay reglas o, mejor dicho, la única regla es beberlo como te gusta.

Premiunización

Es una tendencia directamente proporcional a la culturización del paladar.

Los consumidores buscan whiskies de alta calidad, pero también se están volviendo cada día más exigentes. Quieren pagar más por bebidas e ingredientes de primera calidad con una historia que destaque el quién, dónde, cuándo, por qué y cómo de la marca.

Por dicha razón, las marcas no pueden basarse únicamente en precios inflados o en la mística de las ediciones limitadas; necesitan una calidad real del producto que el consumidor pueda contrastar, métodos de producción transparentes (contar acerca de la materia prima, el origen, el tipo de barril, las personas que intervienen como el maestro destilador, etc.) y una narrativa de marca bien ejecutada para justificar su posicionamiento.

En este camino, el acabado o la segunda maduración en barricas específicas es un recurso con excelentes resultados. Hablo de esos whiskies que, luego de un tiempo prolongado de la primera crianza, finalizan su maduración en barricas excepcionales (lo que se lee en las etiquetas como Doble Wood, Finish in Cognac, Porto o Sherry Cask, Rhum Barrel o expresiones similares). Son whiskies de gran aceptación por los whiskeros, que buscan sabores únicos y excepcionales.

Compromiso y transparencia

La tendencia ecológica va de la mano de la premiunización y es casi un mandamiento, para los grupos demográficos más jóvenes.

Cada vez más destilerías están adoptando prácticas sostenibles y ecológicas desde producir con granos de cultivo orgánico, el uso racional del agua, el cuidado de los residuos, favorecer las energías renovables, reducir la huella carbono, procurar envases sostenibles, entre tantos.

"La generación Z nos indica que son más moderados al momento de beber, no son abstemios, pero si cuidadosos y consientes de los efectos nocivos que puede tener el alcohol si se lo consume en exceso. Ponen foco en el bienestar emocional, físico y el crecimiento personal. Prefieren bebidas ligeras y con menos alcohol, y la coctelería es una forma de conectar con ellos en búsqueda del drinkability (fácil de beber y sin tanto alcohol). Es importante ver cómo evolucionan pues son un segmento que en pocos años impulsado por la tecnología tendrán gran poder de compra", nos comenta Juan Carlos Baucher, Whisky Ambassador .

Las marcas deben ser cada día más transparentes y en ese sentido, el turismo es una experiencia única e inolvidable que sumerge al consumidor en la rica cultura del whisky. Los "whisky trail", son una tendencia que jugaran un papel crucial para aumentar el reconocimiento y el engagement con la marca.

No solo se trata de beber

Y como si fuera poco, debido a su potencial de crecimiento en valor a largo plazo, el whisky se está volviendo cada vez más popular como activo de inversión.

Collectors e inversores se interesan por whiskies raros y añejos, son activos preciados, más que simples artículos de consumo, cuyo valor se prevé que aumente considerablemente con el tiempo.

De modo que, veremos un escenario marcado por la innovación, propuestas de sabor únicas, lanzamientos de edición limitada y una narrativa cautivadora que busca atraer un mercado cada vez más amplio, exigente y competitivo.

La diversificación del mercado global será clave. Si bien América del Norte y Europa siguen siendo bastiones, Asia-Pacífico y América Latina emergen como oportunidades emocionantes, si se comprenden las culturas locales, las regulaciones y las estrategias de distribución.

Tanto si eres un aficionado experimentado como si te inicias en el mundo del whisky, hoy como nunca antes, es el momento perfecto para explorar y empezar a rockear el rico y diverso mundo del whisky. Feliz Día a esta bebida apasionante y maravillosa.