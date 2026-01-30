El 30 de enero se celebra el Día Mundial del Croissant y dos panaderías de referencia en Buenos Aires prepararon propuestas especiales para la fecha. Por un lado, Levando ofrecerá croissants de regalo en sus locales de Colegiales y Palermo. Por otro, Le Pain Quotidien lanzó una edición limitada de croissants de colores, pensada también para anticipar San Valentín. Ambas iniciativas se enfocan en destacar la elaboración artesanal y el uso de materias primas seleccionadas.

En el Día Mundial del Croissant las panaderías lanzan promociones y lanzamientos especiales, con propuestas que incluyen desde un croissant gratuito hasta versiones rellenas con chocolate belga y pistacho.

Croissant gratis en Levando: direcciones, horarios y condiciones

Para celebrar el Día Mundial del Croissant, Levando regalará una unidad por persona a quienes se acerquen a sus locales el 30 de enero. La promoción estará disponible en las sucursales de Colegiales y Palermo, hasta agotar stock.

No requiere compra mínima, aunque está limitada a una pieza por cliente. El objetivo es acercar su versión de croissant artesanal a nuevos y habituales consumidores.

Los locales de Levando se encuentran en Céspedes 3115, en el barrio de Colegiales, y en Medrano 1137, en Palermo. Ambas sucursales operan de lunes a sábado, en el horario de 9 a 20.

Durante la jornada del Día del Croissant, la entrega gratuita se mantendrá dentro de esa franja horaria o hasta que se termine el stock disponible. La comunicación de la panadería se complementa a través de su cuenta de Instagram @levando.pan.

El croissant de Levando forma parte de su línea de pastelería salada. Se elabora con harinas orgánicas y un proceso de fermentación lenta, según describe la propia panadería.

Esta metodología busca resaltar el sabor y lograr una textura equilibrada entre exterior crocante e interior húmedo. El producto está pensado para consumir solo o acompañado de café y otras bebidas.

La promoción de Levando se enmarca en la propuesta general de la panadería de autor creada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres. El proyecto combina masa madre, harinas orgánicas y técnicas artesanales para sus panes y piezas de pastelería.

Los locales funcionan como punto de venta y, a la vez, como espacios para difundir esta forma de trabajo panadero.

La comunicación de las condiciones es clave: la promoción es por tiempo limitado y sujeta a disponibilidad. Cada persona podrá retirar un único croissant sin cargo. Una vez agotado el stock, la panadería continuará con su operación habitual.Los horarios comerciales se mantienen sin modificaciones durante la acción.

Cómo es el croissant de Levando y qué ofrece su carta completa

Según explica Gabriel Kogan, maestro panadero de Levando, la masa de los croissants se trabaja a partir de un blend de harinas. Ese blend busca equilibrar estructura y carácter, lo que favorece un hojaldrado definido. El resultado, describe Kogan, es una pieza “liviana y seca al exterior, con un interior húmedo y expresivo”. Además, señala que el croissant presenta “notas de cereal y manteca tostada”.

La elaboración se apoya en una fermentación lenta, que permite desarrollar sabor y mejorar la textura final. Este tipo de proceso es característico de panaderías que trabajan con masa madre y harinas seleccionadas. En el caso de Levando, el objetivo declarado es poner en valor el tiempo, la materia prima y el oficio panadero. El croissant se integra así como uno de los productos emblemáticos de su vitrina.

Los croissants edición limitada de Le Pain Quotidien por San Valentín

Le Pain Quotidien, cadena de origen belga, también se suma al Día Mundial del Croissant con una propuesta especial. Este año, la marca decidió unir la celebración del croissant con el mes de San Valentín. Para eso, lanzó una edición limitada de dos croissants de colores, pensados para compartir.

El croissant rojo se elabora con una masa hojaldrada de textura delicada. Está relleno con ganache de chocolate belga, lo que refuerza el perfil chocolatero del producto. Según la descripción de la marca, busca un equilibrio intenso y elegante. Está orientado a consumidores que prefieren sabores de chocolate profundo y clásico.

El croissant verde, por su parte, combina una masa crocante y liviana con un relleno de ganache de chocolate blanco y pistacho. Esta combinación aporta notas suaves y cremosas, con un contraste de textura frente al hojaldrado. La presencia del pistacho suma frescura y un perfil distintivo dentro de la propuesta. Ambas variantes mantienen el formato emblemático del croissant, pero con una estética diferente.

La edición limitada fue diseñada para el verano y el período de San Valentín. El objetivo es ofrecer un producto para regalar, compartir o incorporar a encuentros de temporada. Desde la firma destacan que los croissants de colores siguen la línea artesanal de su pastelería. La búsqueda se orienta a reinterpretar clásicos sin abandonar la atención al detalle.

Estas nuevas incorporaciones se suman a la carta habitual de Le Pain Quotidien. El croissant tradicional de manteca sigue disponible junto a otras piezas dulces y saladas. La edición roja y verde funciona como complemento temporal para quienes buscan opciones especiales. La disponibilidad está limitada a un período concreto y a los puntos de venta habilitados.

Precios, formatos y fechas claves de las propuestas por el Día del Croissant

Los croissants especiales de Le Pain Quotidien se ofrecerán en dos formatos comerciales. Por un lado, cada unidad se podrá comprar de manera individual a un precio de $9.500. Por otro, habrá una box take away que incluirá un croissant rojo y uno verde. Esa presentación compartida tendrá un precio de $10.900.

La box está pensada para consumo en pareja o para regalar durante el mes del amor. El envase permite transportar los productos y compartirlos fuera del local. La propuesta se centra en la experiencia de degustación conjunta de ambas versiones. Los precios corresponden a la edición limitada vinculada al Día del Croissant y San Valentín.

En cuanto a plazos, Le Pain Quotidien informó que estos croissants especiales estarán disponibles hasta el 17 de febrero. Pasada esa fecha, la continuidad de la oferta queda sujeta a decisión comercial de la marca. Durante el período vigente, se podrán adquirir en los locales de la cadena que participen de la acción.

En el caso de Levando, la promoción se concentra exclusivamente en el 30 de enero. Ese día se entregará un croissant de regalo por persona, en los locales de Céspedes y Medrano. La condición principal es que la acción rige hasta agotar stock, dentro del horario comercial de 9 a 20. El resto de los productos de la carta se mantienen a la venta en sus precios habituales.