Llega el "Eau de Croissant": Lidl lanza un nuevo perfume gourmand con aroma a desayuno francés.

Lidl ha presentado una de sus propuestas más llamativas del año: el nuevo perfume “Eau de Croissant”, una fragancia gourmand creada para evocar el clásico desayuno francés. La novedad llega como una edición limitada y no está disponible para la venta, sino únicamente a través de un sorteo oficial organizado por la cadena.

La fragancia fue desarrollada por la perfumista británica Sarah McCartney, junto a la empresa creativa Plunge Creations, responsable del diseño del frasco. El resultado es un producto pensado tanto para hombres como para mujeres, y el aroma está dirigido a los amantes de los perfumes dulces y conceptuales.

¿Cómo es el “Eau de Croissant” y a qué huele?

El perfume Eau de Croissant de Lidl combina acordes dulces y lactónicos, propios de las fragancias gourmand inspiradas en panadería.

Su frasco es uno de sus puntos más distintivos: una botella de 15 ml con forma de croissant, que simula estar recién salida del horno. Se trata de una creación pensada como edición especial.

¿Dónde se consigue y cómo obtenerlo?

Por el momento, el producto solo está disponible en Lidl de Estados Unidos, exclusivamente a través del sorteo oficial organizado por la cadena en Instagram. No está a la venta, y únicamente podrán obtenerlo quienes resulten ganadores de una de las 100 unidades disponibles.

El concurso está habilitado para residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años que vivan en los siguientes estados: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Washington D. C.

¿Cómo participar del sorteo “Eau de Croissant”?

Para ingresar al sorteo, disponible entre el 4 y el 18 de diciembre de 2025 , los usuarios deben:

Seguir a @lidlUS en Instagram.

Etiquetar a un amigo en la publicación oficial del sorteo.

Compartir la publicación en una historia y etiquetar a la cuenta para que pueda verificarse.

Todas las participaciones deben recibirse antes del 15 de diciembre de 2025. Los 100 ganadores serán seleccionados al azar alrededor del 19 de diciembre y serán contactados por mensaje privado en Instagram o por correo electrónico antes del 30 de diciembre de 2025.