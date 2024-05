Día Internacional de la Hamburguesa: las 5 mejores hamburgueserías de Buenos Aires que fueron más premiadas

Cada 28 de mayo, los entusiastas de la hamburguesa de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Hamburguesa, una jornada dedicada a rendir homenaje a esta icónica preparación que conquistó paladares a nivel mundial.

Durante esta celebración, es común encontrar descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de establecimientos. Representan una oportunidad tanto para los restaurantes como para los consumidores.

En Buenos Aires, existe una amplia variedad de lugares donde disfrutar de hamburguesas. Por ese motivo, estas son las 3 mejores hamburgueserías de Buenos Aires, reconocidas por sus múltiples premios, tamaño y la calidad de sus propuestas.



¿Cuales son las mejores hamburguesas de Buenos Aires?

La lista de los 10 mejores lugares para disfrutar de las hamburguesas más deliciosas en Buenos Aires.

1. La Birra Bar

La Birra Bar ganó en 2023 ganó el premio Cucinare a la Mejor Hamburguesa, obtuvo el 5to puesto dentro del Top Ten Burger del World's 101 Best Steak Restaurant 2023 y es fue elegida como la Mejor hamburguesería de Miami 2022 y 2023 del Best of Miami del Miami New Times.

El reconocido establecimiento de hamburguesas "La Birra Bar" dará múltiples premios, y para celebrarlo en grande, organiza un sorteo especial.

El premio incluye un viaje a Santiago de Chile para dos personas con todos los gastos pagados. Además, el ganador obtendrá hamburguesas gratis durante un año y combos con un 50% de descuento.



Los seguidores argentinos de "La Birra Bar" tendrán la oportunidad de unirse a la fiebre que sacude a Chile a un mes de la apertura del primer local de la cadena ubicada en el barrio de Las Condes, en Santiago.

"Lo que está sucediendo en Chile es realmente extraordinario", comentó Dany Cocchia, propietario de "La Birra Bar", quien acaba de regresar del país vecino impresionado por la recibida que tuvieron.

Además, La Birra Bar ganó en 2022 el premio a la Mejor Hamburguesa de los Estados Unidos en el SOBEWFF -de The Food Network- en Miami y también fue nombrada como una de las cinco mejores hamburgueserías del mundo según Big 7 Travel.



Otras hamburgueserías

Siguiendo con la enumeración de las mejores hamburgueserías de Buenos Aires, según la revista Time Out, se encuentran:

2. Fat Broder:

En una callecita interna del icónico barrio de Palermo, esta hamburguesería inaugurada por dos hermanos, es el secreto mejor guardado de los fanáticos de las hamburguesas.

Con un restaurante en código millennial, sus hamburguesas son abundantes, sabrosas y ofrecen una gran variedad de opciones, entre ellas, hamburguesas vegetarianas.

Entre las favoritas está la Juicy Lucy que se hace con carne de asado y la Fat Jack que tiene queso picante.

3. Pony Line

Uno de los restaurantes ubicados dentro del exclusivo Hotel Four Seasons, Pony Line es famoso entre los porteños por ser el hogar de la hamburguesa más costosa, pero más rica de Buenos Aires.

Para elaborarla, utilizan los mismos cortes de carne que en Elena, el restaurante que se encuentra en el mismo hotel, que en noviembre de 2023 ingresó en las recomendaciones de la Guía Michelin.

El gran secreto de esta hamburguesa es que el medallón está hecho con el corte de carne Angus madurado durante 45 días, lo que hace que esta hamburguesa realmente tenga un sabor excepcional.

4. Kiddo

Kiddo es la hamburguesería del YouTuber Burger Kid (o Alejandro Roig), que de comer en las redes pasó a crear su propio local con los sabores que más le gustan.

Ubicado en Las Cañitas, Kiddo es un salón amplio con apenas una barra, y que no hace delivery: simpleza total en el que se luce el sabor increíble del fast-food en su máxima expresión.

5. La Cabaña

En quinto se encuentra "La Cabaña", uno de los restaurantes de carnes de alta gama más tradicionales de Buenos Aires, también es el lugar para disfrutar de una hamburguesa elaborada con carne de Wagyu (la codiciada carne japonesa de lujo).

La hamburguesa sale coronada con una provoleta a las brasas, tomates confitados, panceta grillada, rúcula selvática y una mayonesa de apio casera.

La mejor hamburguesería de Buenos Aires: ¿cuales son las sucursales de La Birra Bar?

Actualmente, "La Birra Bar" cuenta con una extensa red de 17 sucursales distribuidas estratégicamente.

Boedo: Av. San Juan 4359. Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 15:00 hs.

Av. San Juan 4359. Horario: Lunes a Sábado de 11:00 a 15:00 hs. Boedo: Av. Carlos Calvo 4317. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs.

Av. Carlos Calvo 4317. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs. San Telmo: Aieta 1083. Horario: Viernes a Domingo de 12:00 a 24:00 hs, Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs.

Aieta 1083. Horario: Viernes a Domingo de 12:00 a 24:00 hs, Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs. Villa Crespo: Gurruchaga 729. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs, Viernes y Sábado de 12:00 a 24:00 hs.

Gurruchaga 729. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs, Viernes y Sábado de 12:00 a 24:00 hs. Mataderos: Emilio Castro 7629. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs.

Emilio Castro 7629. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs. Ramos Mejía: Mariano Moreno 239. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs.

Mariano Moreno 239. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs. Banfield: Adolfo Alsina 398. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs, Viernes y Sábado de 18:00 a 1:30 am.

Adolfo Alsina 398. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs, Viernes y Sábado de 18:00 a 1:30 am. Avellaneda: Monseñor Piaggio 26. Horario: Lunes de 18:00 a 24:00 hs, Martes a Domingo de 12:00 a 24:00 hs.

Monseñor Piaggio 26. Horario: Lunes de 18:00 a 24:00 hs, Martes a Domingo de 12:00 a 24:00 hs. Olivos: Maipú 2931. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs.

Maipú 2931. Horario: Martes a Domingo de 18:00 a 24:00 hs. Colegiales: A. Thomas 540. Horario: Lunes a Miércoles de 18:00 a 00:00 hs, Jueves a Domingo de 12:00 a 00:00 hs.

A. Thomas 540. Horario: Lunes a Miércoles de 18:00 a 00:00 hs, Jueves a Domingo de 12:00 a 00:00 hs. Recoleta : Uriburu 1068. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs.

: Uriburu 1068. Horario: Todos los días de 18:00 a 24:00 hs. Martinez: Alvear 81. Horario: Lunes a Jueves de 18:00 a 24:00 hs, Martes a Domingo de 12:00 a 24:00 hs.

Además, la expansión internacional de la marca llevó a la apertura de una sucursal en Chile, dos en Miami y dos en Madrid, ampliando así su presencia global y consolidando su posición como referente en el mundo de las hamburgueserías.

¿Cómo participar del sorteo de La Birra Bar?

Para tener la oportunidad de ganar, simplemente hay que seguir los siguientes 3 pasos:

Seguir a la cuenta de Instagram: @labirrabar Haz clic en "Me gusta" en esta publicación. Etiqueta a una persona por comentario. Cuantos más comentarios más chances de ganar!

Se puede participar en el sorteo hasta el miércoles 29/05 inclusive. El ganador será anunciado el mismo día a las 21.00 hs en las historias de la cuenta de Instagram @labirrabar.