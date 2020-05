Dónde pedir delivery de desayunos, brunch y picadas de regalo en Buenos Aires

Si bien la cuarentena por el coronavirus puso en pausa nuestras costumbres cotidianas, lo cierto es que la vida continúa: la gente sigue cumpliendo años o celebrando aniversarios. Y, a medida que se extiende el aislamiento (acá las novedades sobre cómo salir con niños y acá la info sobre el certificado único para circular paso a paso), ya no alcanza con festejar vía videollamada con los seres queridos. Entre el boom de la cocina casera (acá LA receta de pan casero de la cuarentena) y el nuevo formato de los mejores restaurantes y bares de Buenos Aires, que no sólo se reinventan para hacer delivery de las versiones amigables de sus cotizadas propuestas sino que también se transformaron en mercados online de productos frescos premium, poco a poco gana terreno la alternativa de pedir comida para regalar.

Con el delivery y take away habilitados, a la hora de regalar se imponen los regalos gastronómicos, que van desde desayunos hasta picadas, pasando por brunchs y catas virtuales.

Dónde pedir delivery de cócteles y catas de vino virtuales para regalar



1 - VINO CON AMIGAS

Lucila Sidero, Sofía de Anna Sofi y Romina De Feo son amigas hace varios años y una noche, tomando vino, se preguntaron cómo podían hacer para acercar el vino a las mujeres de una manera diferente e interesante. Y así fue como surgió Vino con Amigas, un espacio que conecta a mujeres y las introduce al mundo del vino. "Nos dimos cuenta que hay muchas mujeres que tienen interés pero no encontraban el espacio donde acercarse al vino. De hecho, muchas nos comentaban que no iban a catas porque sentían que "si no sabían nada, ¿para qué iban a ir?". Por eso lanzamos las catas a domicilio donde, desde la comodidad de sus casas, aprenden, se divierten y degustan vinos distintos e interesantes", explican. "Tratamos de que sean degustaciones no técnicas donde puedan aprender conceptos básicos y, a la vez, celebren la amistad entre ellas porque creemos que el vino es encuentro, compartir, disfrutar", agregan.

Debido a la cuarentena, las catas son online. Realizan encuentros abiertos todos los domingos a las 19 y cuentan con 3 opciones para cumpleaños:

El envío de 1 vino a la cumplañera/o y a todos sus invitados. Se coordina un horario y se conectan para catar.

El envío a la cumpleañera de 2 vinos y la cata online con todos sus amigos

El envío de vinos a domicilio que llegan en bolsita y con dedicatoria.

2 - FESTIVAL

Para fans de las barras y los tragos, un regalo perfecto de cumpleaños puede ser la posibilidad de armar los propios cócteles en casa. "Son cajitas mágicas. Las pensamos con la idea de acercarles la versión más parecida de los bares. Por eso las creamos con los tragos que disfrutaron tantas noches en nuestras barras, con todos sus ingredientes por separado y con la premisa fundamental del respeto por la higiene en su armado", explica en su cuenta de Instagram el equipo de Festival y Soria. Hay distintas propuestas de packs; todos incluyen, además de los componentes para crear los tragos, velas, una playlist y hasta un video explicativo de los bartenders.

Dónde pedir delivery de asado, pastas y comida étnica para regalar

1 - Kit parrillero

Canta el Gallo, el restaurante ubicado en el Centro Comercial de Nordelta, ofrece un kit parrillero envasado al vacío. Incluye 600 grs. de asado, 330 grs. de ojo de bife, 330 grs. de bife de chorizo, 290 grs. de entraña y una botella de vino Nicasia, todo por $1350. Los pedidos de este combo pueden hacerse al 4871-8858 o 11-3112-8746, con un costo adicional de $50 por el envío.

2 - Alta cocina

Sorprender a un ser querido en su cumpleaños en tiempos de aislamiento social es posible gracias a la nueva propuesta de Alo's, el bistró del reconocido Alejandro Feraud, en San Isidro, que invita a sorprender a distancia con una caja de productos nobles de su alta cocina. Con un precio de $1500, incluye: una porción de pasta rellena 100% artesanal con salsa casera (diversas opciones), un pan de masa madre, una mini torta (variedad a elegir) y una botella de vino o espumoso. Todas las preparaciones incluidas en la propuesta son elaborados con productos de estación de pequeños y medianos productores locales.

Pedidos al 4737 0248 o 112 874 7432, de martes a domingos entre las 10 y las 16 hs. La entrega está a cargo del cliente.

3- BIG BOX

Bigbox, la empresa especializada en regalos de experiencias, reconvirtió su propuesta bajo el lema 'La felicidad de regalar desde casa'. Dentro de la categoría Toc-Toc! En Casa se podrá acceder a la experiencia Deli (very) ($1990), donde se ofrece la posibilidad de disfrutar en casa de comidas y bebidas de bares y restaurantes seleccionados. Para disfrutar unos tragos, Florería Atlántico acerca una variedad de 5 bebidas y la posibilidad de pasar una noche distinta. La Tornería propone dos platos gourmet con vino y postre, ideal para una cena íntima. La Panadería de Pablo ofrece recetas clásicas con el sabor de la leña.

La opción Best to Table ($3990), ofrece la posibilidad de regalar experiencias de alto perfil como La Carnicería, Osaka, La Mar, Fayer, Niño Gordo, entre otros. Y para quienes prefieran una opción más informal, la categoría Street Food ofrece combos de hamburgueserías y pizzerías gourmet.

Dónde pedir delivery de desayunos, brunch y meriendas en cuarentena

1 - ADORADO BAR

"Cerramos unos días antes de que se decretara la cuarentena oficial y enseguida nos pusimos a pensar en la mejor manera de estar en contacto con nuestros clientes. Al principio fue compartiendo recetas y juegos a través de nuestras redes y después surgió la idea de lanzar los boxes", relata Paulo Barbero, creador de Adorado Bar. "Nuestro concepto siempre fue 'Sentite como en casa en Adorado' y ahora lo transformamos en 'Sentite como en Adorado en tu casa'. Pensamos cada parte del box como una solución para el día a día, tanto para los que están solos o en pareja como para las familias que tuvieron que organizar una nueva rutina. Todos tal vez ya están un poco cansados de cocinar o simplemente quieren comer otra cosa. Por eso, la propuesta es un mix de dulce y salado, como para acompañarte en las 4 comidas del día. Además hay un box Bakery, con distintas opciones de budín, muffins y otras especialidades de pastelería de la casa. Y el más nuevo lanzamiento es Adorado Cumpleaños, con chocotorta y café con leche", explica.

El Adorado Box está $750 y el Adorado Bakery, $1500. Las sucursales que están haciendo delivery (San Isidro, Olivos, Nuñez, Villa del Parque, Caballito, San Telmo) están disponibles en PedidosYa y Rappi.

2 - PANI

En Pani nunca se escatimó con lo dulce y menos en cuarentena. A través de su página web permite el envío de suculentos desayunos, almuerzo, brunchs y meriendas. Pero para agasajar a quien cumple años hay una caja especial: Mega Sorpresa de Cumpleaños.

La caja SUPER ($1275) incluye una porción de Chocotorta al Pani Style, 1 porción de Mi Prefe (cuadrado de ricota con dulce de leche, glasé de limón, crumble de frutos secos), 2 scones dulces, 1 mega choco cookie y 3 velitas.

incluye una porción de Chocotorta al Pani Style, 1 porción de Mi Prefe (cuadrado de ricota con dulce de leche, glasé de limón, crumble de frutos secos), 2 scones dulces, 1 mega choco cookie y 3 velitas. La caja EXTREME ($2250) es para 3 ó 4 personas e incluye 1 porción de Chocotorta al Pani Style, 1 Porción de Orange is the New Pie (torta de naranja), 1 Porción de La Chola (el clásico turrón de avena y crackers, cacao dulce, dulce de leche), 1 porción de Mi Prefe (cuadrado de ricota con dulce de leche, glasé de limón, crumble de frutos secos), 2 scones dulces, 2 mega choco cookie y 3 velitas.

3 - MADA PATISSERIE

En Mada Patisserie, la chef Juliana Herrera Dappe propone delicias dulces pensadas especialmente para enviar y obsequiar.

La caja de desayuno o merienda Clásica ($1450) contiene 1 yogurt con frutos rojos o 2 infusiones, 4 mini alfajores, 2 cookies, 1 mini budín o 3 madeleines, 2 scones dulces, 1 brownie o 1 coco con dulce de leche y 1 mini cake a elección.

contiene 1 yogurt con frutos rojos o 2 infusiones, 4 mini alfajores, 2 cookies, 1 mini budín o 3 madeleines, 2 scones dulces, 1 brownie o 1 coco con dulce de leche y 1 mini cake a elección. La caja de desayuno o merienda Especial ($1650) se compone de 2 infusiones de té, 3 madeleines, 2 cookies, 2 scones dulces, financiers con frambuesas, 2 cookies, 2 alfajores de almendra, 2 macarons –consultar variedad de la semana– y mini cake elección.

se compone de 2 infusiones de té, 3 madeleines, 2 cookies, 2 scones dulces, financiers con frambuesas, 2 cookies, 2 alfajores de almendra, 2 macarons –consultar variedad de la semana– y mini cake elección. Degustación de mini cakes (20 unidades a $1650) con cinco variedades para elegir entre clásicos de la pastelería de la casa

con cinco variedades para elegir entre clásicos de la pastelería de la casa Tortas enteras: brownie cake ($1300), marquise de chocolate ($1400), marquise con frutillas ($1450), cheesecake de frutos rojos ($1450), chessecake de dulce de leche y Óreo ($2250), key lima pie ($2250) y mousse de frambuesas ($2400).

Es necesario hacer el pedido con anterioridad al 1168608949 o vía mail (pedido@madapatisserie.com). Delivery disponible de martes a sábados de 11 a 18.

4 - MOSHU

Moshu, el café & deli ubicado en Saavedra, ofrece combos con preparaciones artesanales y dedicatorias en video para sorprender a distancia a cualquier ser querido.

Combo Pastelería ($850) incluye una porción de torta a elección, un scon a elección (de queso o dulce), un alfajor sablée de almendras y un brownie con nuez.

incluye una porción de torta a elección, un scon a elección (de queso o dulce), un alfajor sablée de almendras y un brownie con nuez. Combo Brunch ($1190) , con un tostado de jamón cocido natural y queso (o de salmón y palta por $200 extra), un sándwich de jamón crudo queso brie y manteca de tomates, un scon dulce, un brownie de nuez o alfajor sablée de almendras, una porción de torta a elección y dos saquitos de té orgánico.

, con un tostado de jamón cocido natural y queso (o de salmón y palta por $200 extra), un sándwich de jamón crudo queso brie y manteca de tomates, un scon dulce, un brownie de nuez o alfajor sablée de almendras, una porción de torta a elección y dos saquitos de té orgánico. Brunch Súper Moshudito ($2200, para 4) : mini cake a elección + alfajor sablée de almendras + 10 cookies variadas + yogur casero con granola horneada y frutas de estación + sándwich de salmón ahumado, palta, cebolla morada y queso crema + scon grande relleno de jamón y queso + hummus con tostaditas de masa madre saborizadas + limonada casera de menta y jengibre.

: mini cake a elección + alfajor sablée de almendras + 10 cookies variadas + yogur casero con granola horneada y frutas de estación + sándwich de salmón ahumado, palta, cebolla morada y queso crema + scon grande relleno de jamón y queso + hummus con tostaditas de masa madre saborizadas + limonada casera de menta y jengibre. Coffee & Dulzuras ($995) trae 250 gramos de café colombiano (molido o en grano), 50 gramos de té en hebras libre de pesticidas y agrotóxicos, un scon dulce con mermelada casera, un brownie de chocolate belga con nuez y una hogaza de masa madre (integral o blanco) de 500 gramos.

Se debe enviar WhatsApp al 11 4407 7125, haciendo el pedido. Por allí se envía un link para grabar la dedicatoria en video, la cual irá en formato de código QR en una tarjeta anexada al paquete.

5 - B-FRESH

B-Fresh (Cerviño 3542) es un restaurante especializado en alimentos sanos y equilibrados nutricionalmente con una propuesta que incluye opciones veganas, vegetarianas, proteicas y libres de gluten. Para sorprender en cumpleaños, aniversarios y celebraciones especiales brindan dos variedades de brunch de 4 pasos para compartir entre dos personas que están disponibles los sábados y domingos e incluyen elaboraciones libres de gluten, veganas y sin lactosa. El precio varía según la bebida elegida: con jugo prensado o vino natural tiene un valor de $1650 o se pueden incluir ambas opciones por un total de $1950.

Pedidos para eelivery de restaurante y almacén al 1150407816.

Dónde pedir delivery de picada y cerveza en cuarentena

1 - DESARMADERO

Desarmadero (Gorriti 4295), el local que conjuga el arte con las cervezas de los mejores productores del país, propone un combinado especial. El combo incluye jamón crudo, lomito ahumado, salame, queso brie, queso gruyere, queso gouda, aceitunas y pan casero, con dos birras a elección: German Pils, APA, American IPA o Amber Lager, por $900.

Los pedidos de esta promoción se toman por Whatsapp al 11-6737-6903, con delivery sin cargo en 20 cuadras a la redonda entre las 12 y las 23. El resto de las entregas se realizan a partir de las 18 por medio de las plataformas de Rappi y Ubereats con costo agregado por servicio.

2 - PEÑÓN DEL AGUILA

Para regalar a fanáticos de la birra artesanal, la cervecería cordobesa armó un pack de 4 latas más un clásico vaso pinta a $425. Al combo se le pueden sumar más cervezas a elección, con precios desde los $100 la unidad. El Four Pack especial de regalo incluye los estilos icónicos de la marca: Kölsch, una cerveza rubia, sutil y elegante, fermentada con levadura Ale a baja temperatura; Oktoberfest, una lager alemana de color cobrizo, notas a caramelo y alcohol moderado; Honigbier, un estilo lager con miel; y Schwarzbier, una lager negra con notas sutiles a pan tostado y chocolate.

Está disponible en su tienda virtual con envíos a domicilio.

Dónde pedir delivery de tortas en cuarentena

1 - GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier (Malabia 1805), la boulangerie francesa ubicada en Palermo Soho, suma a su servicio de delivery cuatro variedades de tortas enteras y combos con diversas especialidades de la casa. Las tortas se elaboran únicamente por encargo en cuatro especialidades.

Lingote de chocolate , con una base de croustillant (crocante de praliné de almendras y chocolate con leche), una capa de mousse de chocolate semi amargo y chocolate con leche y otra de crema chantilly de chocolate con leche ($1600 en formato de torta cuadrada).

, con una base de croustillant (crocante de praliné de almendras y chocolate con leche), una capa de mousse de chocolate semi amargo y chocolate con leche y otra de crema chantilly de chocolate con leche ($1600 en formato de torta cuadrada). Cheese cake , con base de masa bretona de vainilla, mousse de queso, curd de limón y ralladura de lima

, con base de masa bretona de vainilla, mousse de queso, curd de limón y ralladura de lima Tartelette citrón , con masa sucrée, crema de almendras, curd de limón y ralladura de lima;

, con masa sucrée, crema de almendras, curd de limón y ralladura de lima; Tartelette de fruta , con masa sucrée, crema de almendras, jalea de frutillas, crema pastelera de vainilla y frutas frescas ($1300 en formato de torta redonda).

Los encargos se hacen al 1161782749. El envío es sin cargo cubriendo una distancia de hasta 3 km. Para entregas fuera de la zona, el pedido deberá superar los $2000.

2 - NININA

Ninina invita a regalar tortas enteras artesanales, con entregas a domicilio. Algunas de las favoritas de la casa son:

Torta Tartufo (marquise de chocolate 70% cacao, mousse de chocolate 70% cacao, dulce de leche y merengue italiano, sin harina) a $1670

Lola Mora (finas capas de base de avellanas, mousse de chocolate 70% cacao, ganache de chocolate 70% cacao, moras y frambuesas, sin harina) a $2220

Queen (biscuit de chocolate, frambuesas, crema chantilly, merengue con nueces y chocolate, mousse de chocolate semi amargo y praliné de almendras) a $1730

Madame Chantilly (genoise de vainilla, crema chantilly, frutillas y merengue) a $1660

Charlie Brown (tres capas de genoise de vainilla rellenas con mousse de chocolate 70% cacao y mousse de dulce de leche, y cubierta con ganache de chocolate) a $1520.

En su página web se detallan todas las características y precios de las opciones disponibles. Se deberán pedir con 48 horas de anticipación a través de su tienda online o al 1169568470, cualquier día, de 11 a 21.