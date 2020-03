Quién es Martín Passeri, el veterano campeón de surf argentino

Martín Passeri surfeó su primera ola a los 6 años, cuando su papá lo paró en una tabla y, del miedo, no se bajó hasta llegar a la orilla. Esa ola marcó su vida, y ya nada sería igual que antes.

Desde esa edad hasta terminar el colegio secundario vivió en Buenos Aires y sólo podía surfear alrededor de 40 días al año, hasta que en 1992 volvió a su Mar del Plata natal con el sueño de ser surfista profesional, mientras alternaba trabajos varios para poder practicar el deporte de sus sueños y entrenar duro tanto en el gimnasio como en la pileta.

“En es momento surfeaba todos los días, hubiera o no olas o no, hasta que en 1998 conseguí mi primer patrocinio pago, lo que me permitió dejar mi trabajo y dedicar todo mi tiempo en entrenar más y competir tanto a nivel nacional como internacionalmente”.

En 1999 Passeri ganó su primer título nacional y 8 meses más tarde la primera medalla Panamericana de surf. A partir de allí todo ha sido en asenso: ganó 6 veces el Campeonato Argentino de Surf (es el actual campeón y el único surfista que lo ganó seis veces), logró en dos oportunidades el primer puesto en el circuito latinoamericano de surf ALAS, es entrenador de muchos de los surfistas junior más destacados del país, y además es el creador y director del primer Centro de Enseñanza y Entrenamiento Integral de Surf del país (C.E.E.I.S), en el balneario Honu Beach.

¿Es posible aprender surf durante las vacaciones?

Hoy la mejor manera de aprender a surfear bien es través de las escuelas, porque definitivamente te van a ayudar a ahorrar un montón de tiempo y frustraciones, mostrándote la forma correcta de manejarte en el mar, elegir tu equipamiento y cómo entrenar: se realizan los movimientos primarios fuera del agua para después llevarlos a cabo en el mar con la asistencia de un profesor.

¿Qué se ejercita en las primeras clases y qué se puede lograr en pocos días de práctica?

Lo primero es entender la mecánica de los tres movimientos primarios que son remar, pasar las olas y ponerse de pie en la tabla. Siempre y de forma complementaria vamos a estar explicando los diferentes modos de manejar el material de forma segura y, sobre todo, de seguridad para los alumnos en relación a ellos y el entorno.

¿Cuáles son los beneficios que tiene la escuela de Honu Beach?

Nuestras clases son de grupos reducidos (tres alumnos por profesor máximo), tenemos en nuestro staff todos instructores avanzados, guardavidas y profesores de educación física, y además Honu Beach tiene olas para todos los niveles. Aquí damos iniciación, entrenamiento y tres programas integrales.

Si alguien queda enganchado con el deporte, ¿cómo puede seguir entrenando luego de las vacaciones?

En Honu Beach tenemos un programa de entrenamiento para todo el año, donde se complementa el gimnasio, los trabajos en la pileta y la práctica en el mar, por lo que cualquiera puede seguir con el entrenamiento durante todo el año viniendo las veces que pueda y quiera fuera de temporada.