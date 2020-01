Picard, la nueva serie de Viaje a las Estrellas: cuándo se estrena, dónde verla y lo que hay que saber de la saga que comenzó en 1966

El próximo viernes 24 de enero verá la luz la nueva serie de la franquicia 'Star Trek' ('Viaje a las estrellas', en castellano). Se trata de 'Star Trek: Picard', que fue anunciada durante una convención de fanáticos en Las Vegas en agosto de 2018, por Sir Patrick Stewart, su actor principal -conocido también por interpretar al profesor Charles Xavier en varias películas de la saga 'X-Men' y que brilló particularmente en la última, 'Logan'-.

Patrick Stewart en la premiere de 'Star Trek: Picard' en el Reino Unido (Shutterstock)

Si bien en los Estados Unidos se verá -desde el 23 de enero- a través de la plataforma de streaming CBS All Access, en el resto del mundo (excepto Canadá) llega gracias a Amazon Prime Video, que en la Argentina ya pesificó su tarifa y cuesta $219. La otra nueva iteracción de la franquicia, 'Star Trek: Discovery', llegó a las pantallas en 2017 y por estas latitudes se puede ver en Netflix.

Esta nueva resurrección que vive la franquicia creada por el expiloto de avión y vocero de la policía de Los Ángeles Gene Roddenberry y que debutó en 1966, incluye además de la ya mencionada 'Discovery' (cuya tercera temporada está en plena producción), dos nuevas series animadas -'Lower Decks' y una que aún no tiene nombre- a ser estrenadas en un futuro cercano, así como -por lo menos- dos series más: una es 'Section 31' y de la otra no se sabe nada.

Dado que se trata de una saga que ya tiene más de 50 años (los cumplió en 2016), 6 series, una versión animada y 13 películas, es fácil de perderse en las horas y horas de material audiovisual disponible, tras una breve introducción a la nueva serie, se incluye una guía de episodios y películas para ver y así encarar la nueva producción bien al día.

Vuelve el héroe

La serie, tal como su nombre lo índica, gira alrededor del capitán Jean-Luc Picard, uno de los personajes centrales de la serie 'Star Trek: The Next Generation', producida entre 1987 y 1994. La saga original, de la década del '70, estaba ambientada en el siglo XXIII pero para la nueva versión esto se pasó al XXIV. La última película basada en 'The Next Generation, Nemesis' (2002), llegaba hasta el año 2379. La nueva serie retoma la historia 20 años después, en el 2399, a punto ya de entrar en un ficcional siglo XXV.

Además, a través de los diferentes avances que pudieron verse en los últimos meses, incluirá a Data, uno de los oficiales bajo el mando de Picard en la nave Enterpise-D, interpretado por Brent Spiner; así como breves apariciones de WIll Riker (Jonathan Frakes) y la consejera Troi (Marina Sirtis). La serie recupera para sí a otro de los personajes más queridos por los fans, Siete de Nueve, uno de los más populares de 'Star Trek: Voyager', interpretada por Jeri Ryan ('Boston Public', 'Bosch').

En 'Star Trek: Picard' actuán también el chileno Santiago Cabrera ('Heroes', 'Salvation'), Michelle Hurd '(Law & Order: Special Victims Unit'), Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway ('Penny Dreadful') e Isa Briones.

De la historia en sí no se sabe mucho pero puede adelantarse, sin espoilear demasiado, que el capitán Picard, luego de una crisis en el imperio Romulano, dejó la Flota Estelar. Ahora, tras un pedido de ayuda de una supuesta desconocida, tiene que calzarse el "traje espacial" y reunir a una nueva tripulación para salvar el universo con su característica diplomacia y filosofía de paz.

'Star Trek: The Next Generation', la serie en la que se basa 'Picard'.

Una lista de capítulos imprescindibles

Hay diferentes formas de entrar al universo de Star Trek: Picard'. Desde ya que puede hacerse sin ver nada antes y dejarse sorprender completamente, pero otra opción es elegir algunos episodios y películas para conocer por primera vez -o recordar- las principales circunstancias que rodean a esta serie de ciencia ficción reconocida por crear un futuro brillante para la Humanidad bajo el dogma de una economía de la post-escasez.

Todos los capítulos mencionados a continuación pueden verse en Netflix (la serie también la pasa SyFy Channel, que es parte de la oferta de Cablevisión Flow) mientras que las películas están en Amazon Prime Video.

1 - Capitán Picard

Jean-Luc Picard fue secuestrado por los Borg, una raza que convierte a cualquier humanoide en una especie de zombie cibernético conectado a una Matrix, y esto le cambió la vida para siempre. Fue obligado a atacar a sus amigos y perdió casi toda su humanidad en el proceso. El principio de la historia en cuestión aparece en el episodio doble 'The Best of Both Worlds' de 'The Next Generation' (TNG), al final de la tercera temporada y principios de la cuarta. El epílogo de qué tanto lo afectó su experiencia puede verse en 'Family', el segundo episodio de la cuarta temporada. Esta saga se cierra en la película 'First Contact', la octava de la franquicia, cuando los Borg quieren conquistar la Tierra cambiando su pasado: aquí, Picard se convierte en el Capitán Ahab y los Borg son su ballena blanca.

2 - Los Borg

Esta raza, que está basada en el pensamiento único del régimen soviético pero también en los comportamientos de las hormigas que trabajan para una reina, quiere avanzar en su desarrollo robándole la individualidad al resto de la galaxia. Pero no siempre les es tan fácil: en 'I, Borg' (quinta temporada de TNG) cuando una nave Borg choca, uno de sus sobrevivientes es rescatado por la tripulación de Picard y comienza a desarrollar una humanidad que creía olvidada. Este sobreviviente, llamado Hugh (el uruguayo Jonathan Del Arco), aparecerá en Picard.

Además, Siete de Nueve, que se incorporó a otra serie de la franquicia, 'Star Trek: Voyager' (VOY) en su cuarta temporada, era una ex Borg que fue 'asimilada' (esa es la palabra que usan cuando un humanoide se convierte en zombie cibernético) de muy chica. Toda su historia, en la serie comandada por Kate Mulgrew (capitana Janeway), estuvo centrada en el proceso para volver a ser humana y todos los dramas que ello implica. Para conocerla bien puede verse el capítulo en el que aparece -'Scorpion, partes 1 y 2', el final de la tercera temporada y el inicio de la cuarta de VOY-, luego 'Dark Matter', del quinto año de la misma serie, que relata la historia de cómo resultó asimilada de muy chica y su relación con la ominosa Reina Borg.

Finalmente, para los que quieran ver el verdadero primer encuentro entre los Borg y la raza humana, hay que dirigirse a 'Star Trek: Enterprise', una precuela que solo duró cuatro temporadas y que fue cancelada por bajo rating. Esta fue la última antes de un importante interregno que duró 12 años, entre 2005 y 2017, cuando se estrenó 'Star Trek: Discovery'. El capítulo en cuestión es de su segunda temporada y se llama 'Regeneration'.

3 - Los romulanos

Como ya se dijo, esta raza será central para la primera temporada de la serie. Estos seres son los 'primos violentos' de los vulcanos del super lógico y recordado señor Spock. Aparecieron por primera vez en la serie original, allá por 1966, en el episodio 'Balance of Terror'. Allí, el capitán Kirk pelea contra su contraparte romulana en una tensa batalla de inteligencia estratégica. Todo el episodio es una remake de las típicas películas de submarinos, con la necesidad de no hacer ruido y todo.

Más adelante, ya en 'The Next Generation', el señor Spock va a Romulus (el planeta central de este imperio) para comenzar un proceso de reunificación entre los fríos vulcanos y los violentos romulanos. Para la Flota Estelar, Spock desertó y envían a Picard a traerlo, por las buenas o por las malas. El capítulo en cuestión es de dos partes y se llama 'Unification'.

El destino final de los romulanos, puntapié inicial de la nueva serie 'Star Trek: Picard', se da en la primera película dirigida por J.J. Abrams (que luego reinició también la saga 'Star Wars'', que acaba de cerrar) en 2009, llamada simplemente 'Star Trek', y que cuenta una nueva historia de los miticos capitán Kirk y el señor Spock, con nuevos actores encarnándolos, en este caso Chris Pine y Zachary Quinto. También fue de la partida Zoe Saldaña en el rol de la teniente Uhura, y que participó en 'Guardians of the Galaxy y Avatar'.

4 - Formas de vida artificiales

Sean androides o robots, las series de Star Trek nunca fueron ajenas a los derechos de los seres artificiales, dado que sirven para poner sobre el tapete la discusión de dramas y tragedias de las minorías oprimidas en el pasado y el futuro. Y en 'Star Trek: Picard', las últimas informaciones marcan que todos los problemas del personaje central empiezan con algún tipo de conflicto violenta con una raza de 'sintéticos'.

Los capítulos a ver, en este caso, son 'The Measure of the Man', de la segunda temporada de 'TNG', y 'Flesh and Blood', de la última de 'Voyager'. En el primer caso, al androide Data lo quieren desarmar para estudiarlo a fondo porque es el único en su tipo y la tarea de defender sus derechos recae en la figura del capitán Picard. Un episodio clásico. El segundo tiene que ver con los hologramas inteligentes que creó la Federación gracias a su tecnología de avanzada, que se ajustan a los deseos de sus creadores, y los derechos de ser individuos libres.

5 - Alegorías políticas

Finalmente, otra cosa que hizo 'Star Trek' en toda su historia fue desarrollar alegorías políticas para comentar situaciones contemporáneas. De hecho, Patrick Stewart decidió volver al redil Trek para comentar sobre la situación política actual que, en su visión, incluyen tanto la polémica presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos como el proceso del Brexit en su país natal, Gran Bretaña.

En el pasado, la franquicia mostró esta faceta con el final de la Unión Soviética y las tensiones con Occidente en su sexta película, 'The Undiscovered Country'. Allí, los klingon -enemigos históricos- sufren una debacle ecológica de proporciones y en la Federación se debaten entre ayudarlos o aprovecharse de su desgracia.