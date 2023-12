Vuelos baratos para jubilados: esta aerolínea low cost ofrece la mejor promoción para viajar con descuento hasta marzo

Se acerca el verano y el calor hace que el cuerpo pida un descanso del ruido de la Ciudad. FlyBondi ofrece un descuento para los jubilados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).



El beneficio se extiende hasta marzo de 2024 y ofrece una amplia gama de destinos y con diversos medios de pago.





FlyBondi: ¿quiénes pueden viajar con 20% de descuento?

Mediante su programa de descuentos para jubilados, la aerolínea lowcost brinda un 20% de descuento en todos los vuelos nacionales. La oferta aplica a todo el calendario disponible.

Además, la promoción podrá ser aprovechada por el adulto mayor y una persona más (que no necesariamente deberá ser jubilado/a) y ambos accederán a la rebaja.

Cabe resaltar que aplica sobre el pasaje sin impuestos incluidos y no incluye el asiento ni equipaje a bordo . En la misma línea, al no ser un ticket 3.0, no son transferibles, renombrables ni regulables.

Tampoco se aplicará sobre tarifas Club FlyBondi, Club La Nación, Ultrapases ni otros códigos de descuento.

Jubilados ANSES: ¿cómo comprar los pasajes de FlyBondi con 20% de descuento?

Los titulares de la ANSES que deseen comprar podrán abonar con tarjeta de débito o crédito mediante las siguientes formas:

Llamada telefónica: marcar *3000 opción 1 (no tiene costo),

opción (no tiene costo), Ir de manera presencial a las oficinas ubicadas en el Aeropuerto de Ezeiza o Aeroparque.

Al realizar la compra se exigirá mostrar el DNI y el CUIT para validar que son titulares del organismo previsional.





Jubilados ANSES: ¿a qué destinos se puede viajar con el 20% de descuento?

FlyBondi ofrece vuelos a diversos destinos nacionales para los jubilados ANSES, los mismos son: