Vuelos baratos en agosto 2022: los trucos para sacar pasajes low cost y viajar 10 veces por menos de $ 45.000

Si bien los precios de los vuelos largos han bajado en comparación con los últimos años, todavía suelen ser la parte más cara de cualquier viaje. Incluso, no es sorpresa que las aerolíneas tienen ofertas increíbles todos los días; lo que sí, hay que saber buscarlos. Es por eso, que estos trucos te ayudarán a sacar pasajes low cost:

Olvídate de los mitos

Hay muchos mitos en línea sobre cómo encontrar vuelos baratos. Sin embargo, el 99% de los trucos "secretos" son mentira. Dentro de las mentiras más comunes se encuentran:

Es más barato comprar tickets de avión un día específico de la semana.

La búsqueda de incógnito conduce a ofertas más baratas.

Fecha exacta ni período de tiempo específico para reservar su billete de avión.

Utiliza un software especial para predecir los precios de las aerolíneas.

Las aerolíneas utilizan algoritmos informáticos avanzados para determinar los precios y ejecutar las ventas en función de la época del año. Es por eso que tienen en cuenta la demanda de pasajeros, el clima, los principales eventos/ festivales, la hora del día, los precios de la competencia, los precios del combustible y mucho más.







Cuanto antes compres, más barato te saldrá el vuelo

Las tarifas de las aerolíneas siguen aumentando cada día que se avecina el plan de viaje. Sin embargo, hay un punto óptimo para cuando las aerolíneas comienzan a bajar o a aumentar las tarifas en función de la demanda. Es decir, no esperes hasta el último segundo, pero tampoco reserves con mucha antelación.

El mejor momento para reservar es alrededor de dos o tres meses antes de su salida. Si se trata de temporada alta, se recomiendan unos cinco meses de antelación aproximadamente. Dicho esto, no es una regla dura y rápida, así que se recomienda usarla simplemente como guía.

Filtros a la hora de buscar vuelos

Buscar vuelos entre semana, ya que la mayoría de la gente viaja los fines de semana y las aerolíneas suben sus precios entonces.

Los precios son más baratos si vuelas después de unas vacaciones importantes.

Los vuelos temprano por la mañana o a altas horas de la noche también son más baratos

Los viernes y los lunes son caros porque es cuando la mayoría de los viajeros de negocios vuelan.





Sé flexible con tus fechas y horas de viaje

Los precios de los tickets de avión varían mucho dependiendo del día de la semana, la época del año y las próximas vacaciones : como Navidad, Nochebuena o Pascuas. Es decir, si vas a volar cuando todo el mundo vuele, no vas a encontrar vuelos baratos jamás; es por eso que lo mejor es ser flexible con las fechas.

La solución es volar fuera de temporada. Buscar fechas alternativas para poder capitalizar el mejor día y cuanto más rígidos sean los planes, menos probable será que encuentres un acuerdo.

Sé flexible con tus destinos

A veces no se puede ser flexible con las fechas, pero quizás se puede serlo con el destino. El truco ideal es que sean ambas para poder encontrar vuelos baratos, pero una sola basta. La ayuda más grande son los motores de búsqueda de aerolíneas para encontrar los tickets más baratos.

Sitios web como Skyscanner y Google Flights ofrecen herramientas de exploración que le permiten poner en su aeropuerto de origen y ver un mapa del mundo con todos los vuelos en él. Esto te permite comparar fácilmente varios destinos sin tener que hacer una lluvia de ideas sobre todas las opciones posibles.



Viajar con aerolíneas bajo costo

Hoy en día se puede volar hacia la mayor parte del mundo en una aerolínea económica. A pesar de no ser tan cómodos al punto de ser posible que se paguen por mejoras premium: maletas facturadas, comidas, espacio; pueden llevarte a recorrer el mundo sin necesidad de endeudarte.

Las aerolíneas económicas dan servicio principalmente a rutas de corta y media distancia ; aunque muchas ya están armándose para hacer viajes a larga distancia. Es por eso que volar en aerolíneas de bajo costo es una buena alternativa para volar siempre que sea posible. Obtienes menos ventajas, pero puedes ahorrar un paquete en precio.

Hay que tener en cuenta que se debe comprobar la ubicación del aeropuerto de la aerolínea económica en su destino previsto. Estas aerolíneas a menudo vuelan dentro y fuera de aeropuertos que están bastante lejos de la ciudad real, con opciones de transporte limitadas y costosas.

Si tu vuelo es largo, no vueles directo

No solo ayuda ser flexible con las fechas y los destinos, sino que ser flexible con la ruta que tomas es otra forma de conseguir un vuelo barato. Por ejemplo, si viajas de México a Marruecos, es probable que te salga más barato volar a Madrid y de Madrid viajar a Marruecos.

Para utilizar este método, averigua cuánto cuesta ir directamente a tu destino y de ahí ir determinando que conviene realmente. Incluso si se reservan vuelos separados, hay que asegurarse de tener al menos tres horas entre conexiones . Esto te dará espacio en caso de que haya un retraso, ya que tu segundo vuelo no te esperará.

Dejar un espacio de tres horas también cubre una reclamación de seguro, ya que la mayoría de las compañías de seguros requieren que tenga al menos un retraso de 3 horas antes de poder presentar una reclamación.



No todos los motores de búsqueda son iguales

Para encontrar la mejor oferta, se necesita buscar en varios sitios web; es por eso que muchos de los principales sitios de búsqueda no enumeran aerolíneas económicas u oscurecen a las aerolíneas extranjeras porque esas aerolíneas no quieren pagar una comisión de reserva.

Otros no enumeran los sitios de reservas que no están en inglés. Y otros sólo muestran los precios recuperados directamente de las aerolíneas. En resumen, no todos los sitios web de búsqueda de vuelos son iguales y todos tienen sus pros y sus contras.

Usar puntos y millas

Es importante registrarse en las páginas para obtener una tarjeta de recompensas de viaje. Los programas de recompensas de las aerolíneas son la forma #1 en que los viajeros frecuentes pueden ganar vuelos gratis, ventajas de viaje y estancias de hotel gratuitas.

Ofrecen mejoras de vuelo, enormes bonos de bienvenida, crédito para viajes compartidos como Uber o Lyft, acceso a eventos gratuitos, acceso a las salas VIP del aeropuerto y mucho más.