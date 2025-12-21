Embarcan a una anciana fallecida en un vuelo de Málaga a Londres: su familia dijo que “solo estaba cansada”. (Fuente: archivo).

Una familia británica ha sido acusada de embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Londres-Gatwick.

El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11.15 horas del pasado jueves 18 de diciembre, pero finalmente lo hizo con once horas y quince minutos de retraso, según ha podido comprobar EFE.

¿Cómo subió la anciana al avión?

Según adelantó el diario británico ‘Daily Mail’, la mujer fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta antes de despegar, añade dicho periódico.

¿Qué dijeron los demás pasajeros?

Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos del grupo en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco miembros de su familia.

Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que “simplemente estaba cansada”, señala la información del medio británico.

¿Qué dicen desde la compañía aérea?

Fuentes de la citada compañía aérea han asegurado este sábado a EFE que la mujer estaba viva cuando embarcó en el avión y que el fallecimiento se produjo “después del embarque”.

Asimismo, han asegurado a EFE que se permitió volar a la mujer “ porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto ”.

“Fue solo después de embarcar cuando necesitó asistencia médica y, lamentablemente, falleció”, han señalado las citadas fuentes, que han ofrecido el “apoyo y la asistencia” de la compañía a la familia y amigos de la pasajera “en estos momentos tan difíciles”.

“El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de Easyjet, y pedimos a nuestros clientes comprensión en estas circunstancias”, han añadido desde la compañía.