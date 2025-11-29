A solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra uno de los destinos más sorprendentes y menos masificados de la Costa Atlántica.

Se trata de Mar Chiquita, una localidad que combina playas tranquilas, naturaleza preservada y una de las reservas ecológicas más importantes del país, reconocida por la UNESCO desde 1996.

Es ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana lejos del ruido, este rincón bonaerense ofrece arena fina, aire puro y un entorno perfecto para disfrutar en familia o en soledad.

Mientras otros balnearios como Pinamar, Villa Gesell o Mar del Plata concentran el mayor movimiento turístico, Mar Chiquita se posiciona como una alternativa mucho más relajada. Sus playas amplias, su biodiversidad única y su ritmo pausado la convierten en un destino privilegiado para amantes de la naturaleza, la observación de aves y la pesca deportiva.

¿Por qué Mar Chiquita es una joya natural reconocida por la UNESCO?

La zona fue declarada Reserva de Biósfera por la UNESCO gracias a su ecosistema excepcional, donde conviven lagunas, bañados, dunas, bosques y una fauna impresionante. La Reserva Natural Provincial Mar Chiquita es uno de los polos de conservación más destacados del país y puede recorrerse durante el día siguiendo las indicaciones de los guardaparques.

Este espacio protegido se caracteriza por su biodiversidad, ya que se han registrado más de 300 especies de aves, tanto migratorias como residentes. Entre las más llamativas aparecen el flamenco austral, la espátula rosada, el martín pescador, garzas de diferentes especies, cigüeñas americanas y patos. La observación de aves es una de las actividades estrella del lugar.

¿Qué ofrece Mar Chiquita además de sus playas?

Aunque mantiene su esencia tranquila, Mar Chiquita no deja de ofrecer opciones para el turismo. Algunas de las más destacadas son las siguientes:

Hoteles y cabañas de diversas categorías

Restaurantes y bares con especialidades regionales

Shows y actividades culturales durante el verano

Circuitos ambientales guiados y gratuitos, organizados por Turismo

Las localidades cercanas, como Santa Clara del Mar, Mar de Cobo y Atlántida, amplían la oferta para toda la familia.

Además, Mar Chiquita es reconocida como uno de los mejores pesqueros del país. Según las autoridades turísticas, la pesca puede realizarse desde embarcaciones, kayak, escolleras o la playa, siempre respetando los períodos de veda. Entre las especies más buscadas se encuentran el lenguado, la corvina negra y rubia, las pescadillas y los pejerreyes.

¿Cómo llegar a Mar Chiquita desde CABA?

Para poder a Mar Chiquita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se deben seguir estos pasos:

Tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata.

Continuar por la Ruta Nacional 2.

Seguir los carteles indicadores que conducen a Mar Chiquita.

El viaje dura aproximadamente cuatro horas, lo que la convierte en una escapada perfecta para fines de semana largos o vacaciones cortas.