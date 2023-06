Los mejores países para emigrar en 2023: cuáles son y qué necesito

En los últimos años son cada vez más los argentinos en búsqueda de nuevas condiciones de vida, se ven seducidos por el tipo de cambio y el dinero que podrían ganar fuera del país. Emigrar es su primera opción, pero deben tener en cuenta cuál es el mejor país para hacerlo .



Pero no hay una guía que asegure cuál es el mejor país del mundo para emigrar, aunque hay que tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas. Hay rankings que ubican a regiones como Finlandia, Islandia o Suecia entre las mejores regiones para residir.

Los mejores países para emigrar: ¿Qué debo tener en cuenta?

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Investigar el salario mínimo promedio y si permite costear gastos esenciales como alquiler y alimentos.

La cuestión económica es lo fundamental, luego le seguirán otras áreas como educación (si se desea emigrar para estudiar maestrías), seguridad (deberán indagar en estadísticas de crímenes), promedio de vida, entre otros.

De acuerdo al informe anual de US New & World Report , los 10 mejores países para emigrar por su calidad de vida son los siguientes:

Suecia

Dinamarca

Canadá

Suiza

Noruega

Finlandia

Alemania

Países Bajos

Australia

Nueva Zelanda

¿A qué país puedo emigrar en 2023?

Suecia

Ocupa el primer lugar porque tiene la "mejor calidad de vida del mundo" según el informe citado. Destaca principalmente en educación porque tiene el mayor promedio en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) .

Como así también cuentan con un buen sistema de salud y la inseguridad es baja. Mientras que la esperanza de vida ronda en los 83 años. La cuestión económica es importante.

Hacia fines de 2022 el salario mínimo era de 46.522 euros al año, es decir, unos 3877 mensuales. Con ese valor sobreviven.

¿Qué opciones tengo para emigrar a Suecia?

Visa de trabajo (debe conseguirse antes de viajar).

Permiso de Residencia para Personas Altamente Cualificadas (permite buscar trabajo allá o empezar un negocio a quienes culminaron sus estudios).

Dinamarca

El país nórdico destaca en educación, salud, seguridad y comunidad . Pero también en contaminación y sus paisajes. Al igual que en Holanda, las bicicletas son el medio de transporte más elegido.

En cuanto al salario mínimo, hasta diciembre de 2022 el ingreso anual fue de 62.933 euros, por ende, al mes fue de 5244.

Además, hay un dato a saber: Dinamarca es el segundo país más feliz del mundo . El dato se desprende del Informe Mundial de la Felicidad 2023 y explica que es por la "flexibilidad laboral".

El trabajo semanal es de 37 horas y cuentan con cinco semanas de vacaciones por año.

¿Cómo puedo emigrar a Dinamarca?

Working Holiday

Pasaporte de la Unión Europea: quienes la posean podrán tramitar un permiso especial para trabajar en Dinamarca.

Nueva Zelanda

Una tercera opción para emigrar es Nueva Zelanda. Las aventuras aquí no faltarán. Se trata del segundo país más seguro dado su índice de criminalidad bajo. Un dato curioso es que la policía no porta armas y no hay animales peligrosos.

El salario mínimo para profesionales ronda los 25.876 euros al año, por ende, el ingreso es de 2156 al mes.

¿Cómo puedo viajar a Nueva Zelanda?