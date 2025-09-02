Es oficial: todos deberán cumplir con este nuevo requisito para ingresar a Europa

A partir de octubre de 2025 entrará en vigencia el nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), este será un requisito obligatorio para ingresar a Europa.

Este control migratorio digital reemplazará el sellado manual del pasaporte y será indispensable para los viajeros de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) ni al Espacio Schengen, como los provenientes de América Latina.

El objetivo de esta normativa es reforzar la seguridad en las fronteras, agilizar los controles y modernizar el registro de entradas y salidas al continente europeo.

¿Qué es el EES?

El EES es un sistema informático que registrará electrónicamente la entrada y salida de los ciudadanos no europeos que viajen a Europa por estancias cortas, de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Este sistema almacenará:

Fecha y hora de ingreso y salida.

Punto fronterizo de entrada y salida.

Nombre y apellido del viajero.

Número de pasaporte.

Fotografía del viajero.

Huellas digitales.

Información sobre ingresos previamente denegados.

¿Quiénes deberán tramitar el EES?

El trámite será obligatorio para todos los viajeros de países que no integren la UE ni el Espacio Schengen. Esto incluye turistas, viajeros de negocios y personas que lleguen desde Latinoamérica, Asia, África u otras regiones extracomunitarias.

¿Cuándo y cómo se solicita el EES?

El EES comenzará a aplicarse el 12 de octubre de 2025. A diferencia de otros permisos, no se gestiona con antelación, ya que el registro se realiza directamente en el aeropuerto o puesto fronterizo de ingreso al continente.

En ese punto, el viajero deberá crear un perfil digital en el sistema, donde quedarán asentados sus datos personales y biométricos para poder entrar al Espacio Schengen.

¿Quiénes están exceptuados del EES?

No todas las personas deberán cumplir este requisito, sino que están exceptuados:

Ciudadanos europeos .

. Extracomunitarios con tarjeta de residencia vinculada a un ciudadano de la UE.

Titulares de permisos de residencia o visas de larga duración.

Viajeros que ingresen por programas de investigación, estudios, capacitación, voluntariado o proyectos educativos autorizados.

¿Cuáles son las diferencia entre el EES y el ETIAS?

Aunque suelen confundirse, el EES y el ETIAS son trámites distintos que deben hacer los viajeros:

EES: registro digital de entradas y salidas que se realiza en frontera, obligatorio para todos los viajeros no europeos.

registro digital de entradas y salidas que se realiza en frontera, obligatorio para todos los viajeros no europeos. ETIAS: autorización previa online para ciudadanos de países que no necesitan visa, válida por tres años o hasta el vencimiento del pasaporte.

La principal diferencia es que el EES funciona como un control migratorio en el momento del viaje, mientras que el ETIAS es un permiso previo para poder ingresar.